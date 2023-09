https://sputniknews.lat/20230905/polonia-rechaza-entrada-de-alimentos-de-ucrania-a-partir-del-15-de-septiembre-1143380528.html

Polonia rechaza entrada de alimentos de Ucrania a partir del 15 de septiembre

Polonia rechaza entrada de alimentos de Ucrania a partir del 15 de septiembre

VARSOVIA (Sputnik) — El grano ucraniano no entrará en Polonia después del 15 de septiembre, aseguró el asesor del presidente de Polonia y exministro de... 05.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-05T10:57+0000

2023-09-05T10:57+0000

2023-09-05T10:57+0000

economía

polonia

ucrania

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0e/1138154567_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_848fe856fb1d7374509c922afbcf6223.jpg

El 15 de septiembre finaliza el plazo del veto impuesto por la Comisión Europea a la importación de cereales de Ucrania a Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. La cuestión relacionada con la prórroga de esa prohibición aún no se ha resuelto. "Después del 15 de septiembre de este año, el grano ucraniano no entrará en Polonia, esta es una declaración clara del primer ministro y del gobierno", dijo Ardanowski, subrayando que solo será posible el tránsito de los cereales de Ucrania a través del territorio de Polonia. Señaló que a pesar de la ayuda que se brinda a Ucrania, Polonia debe tener en cuenta sus intereses nacionales. Según él, Ucrania de esa forma "desea entrar en el mercado de la UE con sus productos alimenticios". "Durante años, eso fue retenido por los derechos de aduana, las cuotas. Los ministros siempre determinaron la cantidad de alimentos ucranianos que se pueden permitir, para no destruir la agricultura en los países de la UE. Ahora quieren aprovechar el deseo de ayudar con la oportunidad de abrir la UE a Ucrania, realizar lo que no fue posible durante años", precisó. Según él, son las corporaciones globales quienes participan en el cabildeo de los alimentos ucranianos en la UE, con el objetivo de aumentar sus ganancias. A finales de marzo, los primeros ministros de varios países de la Unión Europea (UE) pidieron a la jefa de la CE, Ursula von der Leyen, intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos, señalando. La CE, en respuesta, tomó medidas para restringir la importación de determinados granos ucranianos y al mismo tiempo eliminar las dificultades logísticas para el tránsito de esos productos por Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, las cuales empezaron a regir desde el pasado 2 de mayo. Mientras rigen las restricciones, el trigo, el maíz, la colza y las semillas de girasol de procedencia ucraniana pueden circular libremente en todos los Estados de la UE, excepto los cinco países mencionados.

https://sputniknews.lat/20230905/rusia-podria-intensificar-exportacion-de-grano-a-latinoamerica-el-ano-agricola-2023-2024-1143375341.html

polonia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, ucrania, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas