Por las huelgas de actores y guionistas, California ya perdió 5.000 millones de dólares

El paro de guionistas y actores en la meca del cine y la televisión estadounidenses, decretados el 2 de mayo y el 14 de julio de este año, respectivamente, no solo ha provocado un cese en la elaboración, producción, filmación y producción de contenidos audiovisuales, sino que también ha significado una parálisis de todos los trabajos vinculados de una manera u otra a la industria, desde el cátering, las tintorerías, los alquileres de locaciones y las empresas de vehículos, provocando una multimillonaria pérdida para California, el estado donde está situado Hollywood.Según un estudio realizado por el instituto Milken y citado por el diario Financial Times, la huelga impulsada por los sindicatos de guionistas y actores en busca de mejores condiciones laborales y una mayor retribución financiera, entre otros reclamos, ya le ha costado 5.000 millones de dólares a la economía californiana.Esta cifra eclipsa los 2.100 millones de dólares de la última gran huelga de guionistas de Hollywood llevada a cabo entre 2007 y 2008, que duró 100 días y también provocó un descalabro económico para el estado, que por su magnitud es referido habitualmente como "la quinta economía más grande del mundo".Esta cifra de 5.000 millones en pérdidas, señala el FT, es solo parcial y se espera que crezca con el paso de los días, luego de que las últimas conversaciones entre representantes sindicales y los estudios terminaran sin acercar posiciones.Esta falta de entendimiento entre las partes "ha generado preocupaciones de que las huelgas puedan continuar hasta el otoño o más allá. No ha habido conversaciones durante varias semanas entre los estudios y el Screen Actors Guild, de 160.000 miembros", explica el diario, que añade que las negociaciones siguen "estancadas" también entre los grandes estudios y los guionistas.El artículo recuerda que la tesorera del Gobierno californiano, Fiona Ma, envió la semana pasada un llamamiento urgente a los directores de los principales estudios, en el que criticaba su fracaso a la hora de llegar a un acuerdo con los sindicatos, y los instó a volver a la mesa de negociaciones. Tras señalar que alrededor de 700.000 californianos trabajan en la industria del entretenimiento, la funcionaria advirtió que las huelgas amenazan "la estabilidad y el valor de las inversiones de los jubilados" en el estado y pidió el fin del estancamiento de las conversaciones entre las dos partes.Más allá del impacto directo en los estrenos de cine y televisión, la extensión de las huelgas tendrá un efecto considerable en la economía de Los Ángeles, dijo Klowden.Vale recordar que la ciudad, que alberga la producción de cine y televisión hollywoodense, ya se ha visto afectada económicamente en los últimos años por el aumento de los robos, el crecimiento imparable de personas "sin techo" en las calles y fenómenos naturales como incendios forestales, además de los efectos de la pandemia de COVID-19.Cuando se resuelvan las huelgas, la recuperación de la ciudad californiana "no será tan rápida como se podría pensar", advirtió Klowden al FT. En ese sentido, el presidente de ISS Group, Gregg Bilson, una empresa que proporciona utilería y otros servicios a la industria cinematográfica, dijo al diario que los ingresos de su giro se han reducido entre un 90 y un 95% desde el inicio de las huelgas, lo que le ha obligado a despedir al 70% de su personal, de 225 personas."Si la huelga continúa por mucho más tiempo, y no parece que las partes estén hablando ni estén cerca de llegar a un acuerdo, cambiará para siempre el panorama con respecto a los proveedores y el personal", dijo. "Ahora hay mucha gente que se está jubilando o eligiendo otra profesión debido a esta huelga. Así que realmente tendrá un impacto en nuestra capacidad de producir entretenimiento durante muchos años", concluyó.

