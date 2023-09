Putin y Xi no asistirán a la cumbre del G20 en la India

https://sputniknews.lat/20230906/putin-y-xi-no-asistiran-a-la-cumbre-del-g20-en-la-india-1143400942.html

Vladímir Putin y Xi Jinping no asistirán a la próxima cumbre del G20 en Nueva Delhi. Y mientras Joe Biden confesó su decepción por la ausencia de su par chino... 06.09.2023

"Сompetencia más directa"Rusia estará representada por su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en la cumbre del G20 que se celebrará en Nueva Delhi estos 9 y 10 de septiembre. Mientras que el 4 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino confirmó oficialmente la negativa del presidente Xi Jinping a asistir al encuentro multilateral. Pekín declaró que el país estaría representado por el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang."Estoy decepcionado, [...] pero voy a poder verlo". Así expresó su descontento el presidente estadounidense Joe Biden a los periodistas luego de saber que su homólogo chino no asistirá a la cumbre."Es lógico que esté decepcionado, porque todo ello muestra esta voluntad de ser la competencia más directa de EEUU. Esto es evidente. Ellos [los gobernantes de EEUU] siguen con la idea del destino manifiesto, que lo puso en evidencia el propio Biden, quien dijo que EEUU tenía que volver a ser el líder mundial. Y en eso están", explica el director de las revistas Nihil Obstat y La emboscadura, Josep AlsinaQue no se noteNo han faltado quienes han querido maquillar la situación, redirigiendo el foco hacia otro lado, en un intento de mostrar inexistentes fricciones y brechas en el BRICS (alianza comercial compuesta por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica en primer plano, a la que se adhieren ya otras naciones). The Washington Post escribe que las relaciones "entre China y la India siguen frías por su disputa fronteriza", que llevó a un enfrentamiento hace tres años en el que murieron 20 soldados indios y cuatro chinos.El periódico estadounidense matiza que, "sin mencionar la disputa ni el motivo de la decisión de Xi de no asistir, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, dijo que los líderes chinos 'siempre han apoyado que la India sea la sede de la cumbre de este año y están dispuestos a trabajar con todas las partes para que la cumbre del G20 sea un éxito'".Mientras tanto, la agencia Bloomberg informó que la UE planea intensificar su cooperación con los países del Sur Global en la cumbre del G20, aprovechando la ausencia del presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping.Según fuentes del diario familiarizadas con el tema, los representantes de la organización buscan llevar a cabo reuniones de alto nivel con los líderes africanos durante la cumbre, mostrando así que están totalmente dispuestos a revisar sus relaciones con los países de la región pese a la pesada herencia del colonialismo.Respecto a toda esta situación, Alsina observa que "China quiere ser una potencia hegemónica en el orden económico, quiere generar una globalización centrada en China, opuesta a la globalización centrada en EEUU, pero con una diferencia importante: China no pretende exportar un modelo de vida. Es decir, China no pretende que todo el mundo viva como los chinos, cosa que sí ocurre con EEUU, creo que es una diferencia importante".

