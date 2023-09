https://sputniknews.lat/20230908/los-brics-significan-un-quiebre-a-la-globalizacion-neoliberal-1143472645.html

¿Los BRICS significan un quiebre a la globalización neoliberal?

¿Los BRICS significan un quiebre a la globalización neoliberal?

En el marco de la ampliación del grupo de los BRICS tras la cumbre celebrada en Sudáfrica, el investigador español Enrique Refoyo dialogó con GPS Internacional...

La historia de la creación de una asociación interestatal, el grupo de los BRICS, difiere considerablemente de la de la mayoría de los organismos internacionales. Su camino hasta el grupo mundial de tanto nivel ha sido orgánico y nunca implicó una unión contra terceras partes, buscando solo el desarrollo global. En la actualidad, la incorporación al grupo de un conjunto de países lo consolida como un grupo reformador del sistema internacional en el marco de la transición multipolar.Así, "lo que marca la insistencia de los BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— es que sí se puede pensar en un mundo distinto, cada vez más alejado de los medios occidentales y el comercio a través del dólar", expresó el internacionalista español. El conflicto en Ucrania "es un ejemplo de que si te enfrentas directamente a EEUU y sus satélites del mundo, ellos van a intentar destruirte por completo", explicó. Los acontecimientos de "la operación militar especial de Rusia desembocaron en un paquete de sanciones antirrusas e ilegales", dijo.Las sanciones sembraron desconfianza hacia OccidenteEl hecho de "que Rusia esté aguantando esta situación es un indicio de que tal vez sea posible pensar en un mundo multipolar, del cual cada vez más se hablará en un futuro próximo", sostuvo. Si cada vez más países del Sur Global dejan de utilizar el dólar y comercian con sus respectivas monedas, no se los podrá sancionar porque estarán desconectados a los medios de la economía occidental global", indicó. Dicho proceso "es la parte más fundamental de todas", concluyó Refoyo.Bolivia: "Las necesidades de los campesinos no están resueltas"Si el Gobierno no resuelve los problemas estructurales del país "habrá protesta social", aseveró el dirigente campesino Ponciano Santos.Adoptar el dólar como moneda nacional es una opción que ni siquiera considera el Gobierno de Bolivia porque quita instrumentos de política económica que pueden afectar el bienestar de los ciudadanos. Con respecto a la realidad política que vive el país, "si bien hemos recuperado la democracia tras el golpe de Estado, la necesidades del movimiento campesino y las organizaciones sociales no están resueltos, sólo hay discursos", expresó el defensor gremial.El Gobierno central "se ha entrometido en nuestros asuntos y nos ha dado la espalda", apuntó. Sobre ello, "la situación de conflicto que se observa en el país tiene que ver con la no resolución de los problemas estructurales de los sectores sociales", aseveró. En este sentido, "ello refiere a los asuntos económicos, pero también a la salud y la educación, en donde hay una pésima atención", concluyó el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en estudios globales Santiago Caetano reflexionó en torno a los cambios en la distribución de poder en el sistema internacional.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24, nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

