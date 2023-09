https://sputniknews.lat/20230909/ebrard-el-hombre-cercano-a-amlo-que-amenaza-con-irse-cual-podria-ser-su-futuro-1143508458.html

Ebrard, el hombre cercano a AMLO que amenaza con irse: ¿cuál podría ser su futuro?

Ebrard, el hombre cercano a AMLO que amenaza con irse: ¿cuál podría ser su futuro?

Marcelo Ebrard, excanciller de México y uno de los aspirantes a ser candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia del país el... 09.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-09T20:48+0000

2023-09-09T20:48+0000

2023-09-09T20:51+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

política

morena

andrés manuel lópez obrador

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0d/1135720781_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9014accea14780f90f9dfba6a277ed7a.jpg

El exfuncionario ocupó un papel fundamental durante los cinco años que fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus manos tuvo la responsabilidad de lidiar con las políticas y amenazas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, así como de gestionar la entrega de vacunas contra el COVID-19 e implementar una política migratoria bajo las presiones de Washington. Pese a su papel estelar, a Marcelo Ebrard no le alcanzó la popularidad al interior de Morena, pues tanto en la encuesta realizada por el grupo político como en los sondeos espejo hechos por otras casas encuestadoras, el excanciller quedó en segundo lugar frente a Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y actual virtual candidata a la presidencia del país. Los resultados de los estudios fueron revelados el pasado 6 de septiembre en una ceremonia en donde la ausencia de Ebrard destacó, y es que horas antes de saber a la ganadora de la encuesta, el excanciller denunció irregularidades "graves" en el proceso y pidió repetir la encuesta, una denuncia fue desoída por Morena.¿Cuáles son los posibles caminos de Ebrard?Si bien el extitular de la SRE ha dicho en repetidas ocasiones que se encuentra evaluando con su equipo los pasos a dar, en su cuenta de X (antes Twitter) escribió que no contempla una candidatura vía independiente; sin embargo, también dejado entrever una posible salida de Morena. De acuerdo con el doctor en Ciencias Sociales por la UNAM y director del departamento de ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Enrique Gutiérrez Márquez, a Ebrard le quedan tres escenarios: buscar una candidatura independiente y usar la estructura que ya tiene, buscar una candidatura externa con Movimiento Ciudadano (MC) o reconciliarse con Morena. Y es que Morena, agrega, tiene un voto duro asegurado para el 2024 y vale la pena recordar que en 2018 su ahora exlíder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el presidente más votado de la historia contemporánea de México al conseguir más de 30 millones de sufragios. Si Ebrard se decidiera por contender con Movimiento Ciudadano, apunta el experto en temas políticos, el voto que tal vez se vería afectado es el de Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México, el bloque opositor, pues el excanciller puede aglutinar el voto tanto de gente de centro-izquierda, como de centro-derecha. Para el politólogo y académico de la UNAM Javier Contreras, la respuesta de Ebrard ante el triunfo de Sheinbaum podría causar un desencuentro y desencanto entre las bases que apoyan al excanciller, más una una ruptura completa con el partido. Contreras coincide en que si Ebrard se aferra a aparecer en la boleta del 2024 de la mano de otro grupo político que no sea Morena es muy posible que su candidatura no tenga los efectos deseados. Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena para ser la nueva coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, un nombramiento que, casi automáticamente, la convierte en la candidata del partido oficialista para la elección de 2024.La exjefa de gobierno de la Ciudad de México será ahora la líder del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves 7 de septiembre le entregó el bastón de mando. El encargo le deja el camino abierto a la exjefa de Gobierno de la CDMX para ser la próxima candidata presidencial de esa fuerza política en la jornada electoral prevista para el 2 de junio de 2024. En segundo lugar quedó Ebrard, quien con base en los acuerdos firmados por morenistas en el marco de su proceso interino de selección, quedaría a cargo de la bancada del partido en el Senado de la República.

https://sputniknews.lat/20230905/marcelo-ebrard-el-politico-camaleonico-que-busca-sorprender-y-quedarse-con-la-nominacion-de-morena-1143393708.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, gobierno de méxico, política, morena, andrés manuel lópez obrador, elecciones presidenciales en méxico (2024)