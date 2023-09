https://sputniknews.lat/20230911/la-posicion-del-g20-sobre-ucrania-muestra-la-creciente-influencia-de-los-paises-en-desarrollo-1143594476.html

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció la adopción de la declaración de Nueva Delhi de la Cumbre del G20. En el contexto de los acontecimientos en Ucrania, establece que todos los países deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza para adquirir territorio.Como señala la publicación, el documento final no critica explícitamente ni condena directamente a ningún país por la crisis ucraniana, lo que la diferencia de la declaración de 2022.El periódico cita a expertos que afirman que la declaración del año pasado contenía palabras duras que Occidente quería incluir, pero los hechos demostraron que esa retórica no contribuyó en absoluto a una solución política de la crisis ucraniana."Debido a la política poco realista y egoísta hacia la crisis, los esfuerzos de paz se enfrentan a dificultades y el derramamiento de sangre y el conflicto en Ucrania están lejos de terminar", se lee en la publicación.En cuanto a los políticos europeos, el eurodiputado neerlandés Marcel de Graaf en la red social X (antiguo Twitter) declaró que Rusia ganó de hecho el conflicto con Estados Unidos y la OTAN, mientras que la UE ya perdió en muchos aspectos.Sin embargo, EEUU no cree que los países del G20 hayan suavizado su postura sobre el conflicto en Ucrania en su declaración, enfatizó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. El Financial Times escribió que la declaración de la Cumbre del G20 en la India fue un golpe para los países occidentales debido a la falta de consenso global sobre el apoyo a Ucrania.Cabe destacar que para acordar la declaración, fueron necesarias casi 200 horas de "conversaciones ininterrumpidas", declaró el sherpa indio del grupo, Amitabh Kant. Por su parte, la sherpa rusa del G20, Svetlana Lukash, había declarado que la cumbre en Nueva Delhi era una de las más difíciles para el G20 en los casi 15 años de historia del foro."[Hubo] unas 200 horas de negociaciones continuas (…) El punto [sobre Ucrania adoptado durante la última reunión del G20 en] Bali 'se rompió' y luchamos durante nueve meses", señaló.Durante la presidencia india del G20, los ministros del grupo nunca habían sido capaces de ponerse de acuerdo sobre declaraciones conjuntas. Todas las reuniones ministeriales concluían con la firma de un Documento de resultados y resumen del presidente. Dicho documento se adopta si no hay consenso sobre uno o varios puntos. El obstáculo fue entonces la inclusión de un párrafo sobre Ucrania en el texto de las declaraciones, a lo que se opusieron Rusia y China. Se esperaba que el párrafo sobre Ucrania impidiera también a los líderes del G20 ponerse de acuerdo sobre el texto de la declaración de Nueva Delhi.

