Irán confirma la detención de un diplomático sueco en el país

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del poder judicial de Irán, Masoud Setayeshi, confirmó la detención del diplomático sueco Johan Floderus en abril de 2022 por... 12.09.2023, Sputnik Mundo

El 4 de septiembre, el diario The New York Times informó, citando a fuentes familiarizadas con la situación, que la UE y Suecia ocultaron durante más de un año que Floderus había sido detenido y acusado de espionaje. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró entonces que la UE busca su liberación. Según los datos de The New York Times, Floderus voló a Irán como turista con amigos, pero fue detenido el 17 de abril de 2022, antes de salir de Teherán.

