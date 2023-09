https://sputniknews.lat/20230913/el-futbolista-espanol-carvajal-demanda-a-los-medios-que-difunden-informacion-falsa-1143682781.html

El futbolista español Carvajal demanda a los medios que difunden información "falsa"

MOSCÚ (Sputnik) — El defensa del Real Madrid y de la selección española de fútbol Dani Carvajal anunció que presentó una demanda contra los medios que difunden... 13.09.2023, Sputnik Mundo

"Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas. Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018. Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dando credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor. Ya he emprendido acciones legales", escribió el lateral en sus redes sociales. El 12 de septiembre, el diario The Objective publicó un 'podcast' con un intérprete que trabajó con la selección española en el Mundial 2018 y reveló que Carvajal pretendía hacer propuestas indecentes a una camarera en Rusia. Previamente, los medios españoles informaron de que el defensor apoya a Vox, el partido político conservador nacional de extrema derecha en España.

