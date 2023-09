https://sputniknews.lat/20230915/por-que-no-funcionaron-las-estrategias-de-ucrania-en-el-campo-de-batalla-1143701758.html

Por qué no funcionaron las estrategias de Ucrania en el campo de batalla

La reciente publicación de 'The Economist' está analizando el fracaso de la tan aclamada contraofensiva ucraniana. 15.09.2023, Sputnik Mundo

El artículo empieza con las recientes declaraciones del canciller ucraniano Dmitro Kuleba, quien en una conferencia de prensa realizada el pasado 21 de agosto, atacó a los periodistas que le preguntaron durante su comparecencia por los magros resultados ucranianos en el terreno. Juzgando por las fallas que pasa a enumerar la publicación y sus duras evaluaciones sobre el desempeño ucraniano, en un contexto además en el que se calcula que Kiev ha perdido más de 70.000 soldados durante los 3 meses que lleva la contraofensiva, la respuesta a esa pregunta en un rotundo "no"."Un gran punto de discordia fue la decisión anterior de Ucrania, durante la primera mitad del año, de seguir luchando por Artiómovsk, una ciudad en la región oriental del Donbás que tiene una importancia estratégica limitada, pero que se convirtió en un potente símbolo de resistencia. La decisión de Ucrania de defender la ciudad a toda costa tuvo una gran influencia en la contraofensiva posterior (...). Ucrania quemó su arsenal de proyectiles (...), mientras Rusia ganaba tiempo para construir sus formidables defensas en el sur", explica la revista.La nota señala que el despligue por parte de Ucrania, al comienzo de la contraofensiva, de brigadas menos experimentadas en el eje sur, fue un gran fracaso, ya que quedaron empantanados en campos minados cubiertos por artillería, drones y helicópteros rusos.Parte de la culpa de los primeros pasos en falso recae en quienes ayudaron a planificar la contraofensiva, analizan, mencionando el reciente informe elaborado por el think tank británico Instituto Real de Servicios Unidos, que observó que la contraofensiva estaba siendo afectada, entre otros motivos, por la deficiente capacitación de los soldados ucranianos.El reporte además observó que los métodos enseñados por la OTAN están diseñados para fuerzas con configuraciones diferentes a las tropas de Kiev."Parece que Kiev no tenía planes de contingencia que pudieran implementarse rápidamente en caso de que sus ataques se estancaran", dice uno de los expertos citados por The Economist, que afirma que las defensas rusas eran mucho más importantes de lo que suponían los planificadores occidentales."Dondequiera que esté la culpa, está claro que algo salió mal", concluye el artículo.

