Putin: Rusia no crea amenazas a nadie, mientras que EEUU intenta encontrarlas en el exterior

Putin: Rusia no crea amenazas a nadie, mientras que EEUU intenta encontrarlas en el exterior

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Rusia no representa ninguna amenaza para nadie, mientras que EEUU intenta encontrar amenazas en el exterior... 15.09.2023, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el líder ruso subrayó que Estados Unidos solo sabe conseguir lo que quiere mediante sanciones económicas o restricciones financieras y la amenaza de la fuerza militar. Así, comentó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en las que afirmaba que Rusia rechaza las conversaciones de paz y que Estados Unidos y Ucrania bailarán su tango."En cuanto a los estadounidenses, ellos mismos no saben bailar, por supuesto, el tango es maravilloso, una música maravillosa y los movimientos son hermosos, pero Estados Unidos intenta resolverlo todo desde una posición de fuerza o con la ayuda de sanciones económicas o restricciones financieras, amenazando o utilizando la fuerza militar. Ellos intentan enseñar a alguien, pero ellos mismos no saben hacerlo o simplemente no quieren", declaró Putin.Durante las conversaciones con su homólogo bielorruso, Putin aseveró que las relaciones entre Rusia y Bielorrusia se están desarrollando de manera estable y confiable.

rusia, eeuu, bielorrusia, vladímir putin