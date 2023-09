https://sputniknews.lat/20230916/occidente-no-dejara-que-zelenski-salga-como-un-heroe-ucrania-al-borde-del-agotamiento-1143794427.html

"Occidente no dejará que Zelenski salga como un héroe": Ucrania al borde del agotamiento

"Occidente no dejará que Zelenski salga como un héroe": Ucrania al borde del agotamiento

Kiev debería darse cuenta de que el país no será capaz de sostener un conflicto de atrición, opinan varios expertos ucranianos. Desde Rusia estiman que la... 16.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-16T18:29+0000

2023-09-16T18:29+0000

2023-09-16T18:29+0000

defensa

volodímir zelenski

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/10/1143796834_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2eec113abb6904346de278707fc94d91.jpg

Según las palabras del psicólogo y analista ucraniano Dmitro Pasternak-Taranúshenko, las decisiones las siguen tomando los seres humanos, las acciones militares también son desempeñadas por los humanos, la lucha por los mercados también las dirigen personas, entre otros. Por lo tanto, destacó que "el gran marco de este conflicto será el marco de la reacción humana de estrés, la reacción psicológica". Y las etapas de tal reacción son conocidas. Primero es el shock, la movilización y la reacción correspondiente, luego la etapa de resistencia, después, si este estrés dura lo suficiente, llega la etapa de agotamiento en la que las capacidades del organismo humano empiezan a decaer, afirmó.El psicólogo aseveró que los ucranianos se encuentran ahora en la fase de resistencia y "se acercan a la fase de agotamiento". La sociedad no estaba preparada para el desarrollo de los acontecimientos, la retórica casi patriótica ha sustituido a los preparativos reales para el conflicto, declaró Pasternak-Taranúshenko. En sus palabras era incluso "espeluznante ver lo que los telespectadores de Ucrania están recibiendo —como análisis— de sus pantallas".El tecnólogo político ucraniano Andréi Zolotariov, a su vez, declaró que las tareas estratégicas de las autoridades ucranianas y del Estado Mayor General de las FFAA "no son las mismas que las tareas estratégicas vistas en Washington". El experto señaló que agosto de 2023 fue el primer mes en que Ucrania no recibió ayuda macrofinanciera, mientras que hasta ahora dicha ayuda ascendía a unos 45.000 millones de grivnias (unos 1.200 millones de dólares) mensuales, lo que "hasta ahora le permitía a Kiev llegar a fin de mes".En agosto tampoco hubo entregas serias de armamento a Ucrania, continuó Zolotariov. En su opinión, no es muy buena señal, pues al parecer se persuadirá a Kiev para que adopte una postura más transigente respecto a la posibilidad de negociaciones y un alto el fuego "poniendo esta crisis en pausa". Explicó que ahora es imposible un acuerdo pacífico, pero el equipo demócrata en Estados Unidos "no está de humor para ir a las elecciones con el bagaje del conflicto en fase activa" porque para los republicanos se convertirá en un tema conveniente para criticar a los candidatos presidenciales de este partido.Según Zolotariov, es obvio que el Gobierno de Kiev prometió a los estadounidenses una contraofensiva exitosa, prometió algunos resultados, pero "estos resultados no se han conseguido". El experto señaló que no se puede descartar reorganizaciones de personal en el Gobierno ucraniano."Es obvio que Washington quiere controlar más la situación política y económica, política y militar interna (…) Al parecer, los socios occidentales no dejarán que Zelenski salga como un héroe", afirmó. De acuerdo con él, EEUU buscará a una figura más fácil de manejar, y que esto no será necesariamente por medio de las elecciones. El profesor asociado del departamento de psicología de la Universidad Nacional de Kiev y exempleado del servicio de inteligencia exterior de la URSS Alexandr Zelenko también declaró en el canal de YouTube Politeka que Ucrania tiene ahora graves problemas tanto en la contraofensiva como en la defensa. Subrayó que los ataques de las FFAA de Ucrania sobre Sebastopol son "operaciones de éxito táctico", pero no se habla de una ruptura estratégica a favor de Kiev.En sus palabras, Kiev no resistirá un conflicto prolongado —ni 10 años ni cinco—, opina Zelenko. Recordó que la economía ucraniana "ha caído por un 300%", el país ha perdido casi todo el sector energético, un tercio de su territorio está minado, los puertos marítimos no pueden funcionar y Occidente ya no comercia con Rusia a través de Ucrania.La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni por la OTAN. Como subrayó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos detuvieron e hicieron retrocederlas hasta sus posiciones iniciales. Desde el Ministerio de Defensa ruso estimaron que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección.

https://sputniknews.lat/20230915/las-posibilidades-de-ucrania-se-desvanecen-a-medida-que-se-acerca-el-invierno-1143728131.html

https://sputniknews.lat/20230916/las-duras-lecciones-para-ucrania-tras-el-fracaso-de-la-contraofensiva-1143763919.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 💬 opinión y análisis