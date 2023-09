https://sputniknews.lat/20230918/opositor-zdero-gana-gobernacion-de-provincia-argentina-de-chaco-1143839508.html

Opositor Zdero gana la gobernación de la provincia argentina de Chaco

Opositor Zdero gana la gobernación de la provincia argentina de Chaco

BUENOS AIRES (Sputnik) — La coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), con su representante Leandro Zdero, ganó la gobernación de la provincia... 18.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-18T15:21+0000

2023-09-18T15:21+0000

2023-09-18T15:33+0000

américa latina

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/12/1143839350_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_8cc9276292ef13051a2e8dae0c64d91f.jpg

El peronismo gobernaba esta jurisdicción desde 2007. A poco más de un mes de las elecciones generales, Zdero logró 46,1% de los votos y se impuso al 41,7% que obtuvo Capitanich como líder del Frente Chaqueño, de manera que el actual gobernador abandonará su cargo en diciembre al no haber conseguido revalidar el que hubiera sido su cuarto mandato. Capitanich, que gobernó Chaco de 2007 a 2015 y volvió en 2019 a ser reelecto, vio afectada su campaña por el feminicidio en junio de Cecilia Strzyzowksi, por el que hay siete procesados detenidos con prisión preventiva, algunos de los cuales son líderes locales cercanos al gobernador. En tercer lugar, con apenas 5% de los sufragios, se ubicó el partido "Corriente de expresión renovada", y en cuarta posición, con 3,4% de los votos, quedó La Libertad Avanza (ultraderecha), cuyo referente nacional es el diputado y economista Javier Milei, que parte como favorito para las elecciones presidenciales de octubre. La referente nacional de Juntos por el Cambio, que voló a Chaco para hacer suya la victoria de Zdero, felicitó a los chaqueños por "liberar a su provincia del kirchnerismo", en alusión a las gestiones de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta. En Chaco, donde vive 3% de la población argentina, se abstuvo de votar el 27,4% del padrón electoral, dentro de una provincia que convocó a sufragar a 998.377 personas. Chaco es uno de los 17 distritos del país, de un total de 24, que desdobló las elecciones locales de las presidenciales, que se celebrarán el 22 de octubre. La provincia de Mendoza celebrará sus elecciones locales el 24 de septiembre, en la última instancia electoral local antes de los comicios generales. Para las elecciones presidenciales de Argentina parte con ventaja Javier Milei frente a Bullrich, cuya fuerza quedó en segundo lugar, y frente al ministro de Economía y postulante del oficialismo por la coalición electoral Unión por la Patria (centroizquierda), Sergio Massa. Los comicios tienen una segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre si la fórmula más votada no supera el 45% de los votos afirmativos (ni nulos ni en blanco) o no alcanza el 40% de los sufragios válidos totales con una diferencia porcentual mayor a diez puntos.

https://sputniknews.lat/20230916/como-colabora-argentina-con-bolivia-para-el-desarrollo-de-su-industria-quimica-basica-1143776226.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones generales en argentina (2023)