Biden, desesperado y hundido en el barro, quiere secuestrar una iniciativa del BRICS

Biden, desesperado y hundido en el barro, quiere secuestrar una iniciativa del BRICS

El presidente de EEUU, Joe Biden, practica un nuevo intento de aferrarse como sea, a lo que sea, para que su país no pierda la condición de excepcionalismo a...

Biden, desesperado y hundido en el barro, quiere secuestrar una iniciativa del BRICS

Barranca abajoQue Biden y el Occidente colectivo en general, lo que incluye a la OTAN, están cada vez más desesperados por la derrota que les está infligiendo Rusia sobre el terreno de la guerra proxy que le montaron en Ucrania, es una realidad. Ya no hablemos de cuando esa derrota sea estratégica y el excepcionalísimo de EEUU, en nombre del cual han ejecutado verdaderas atrocidades alrededor del mundo, quede muerto y enterrado bajo el suelo del multilateralismo.Y esta derrota que están sufriendo es algo que ya no pueden disimular, ya no pueden ni siquiera esconder, aunque pongan su máximo empeño. Al final del día, las costuras se ven por todos lados, y Washington y compañía siguen precipitándose barranca abajo.Hagamos un breve recuento. Por estos días, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, dijo al medio británico The Telegraph que la contraofensiva ucraniana no avanza como Kiev quisiera. Mientras, el periódico The Hill informó que un número cada vez mayor de legisladores republicanos, incluidos algunos de los considerados moderados, rechazan brindar más ayuda a Ucrania.Asimismo, el Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, declaró a la CNN que la contraofensiva de Ucrania llevará un tiempo considerable y avisó que Kiev no logrará de forma total sus objetivos, pues le será imposible expulsar "completamente a los rusos". En tanto, el presidente del comité militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, reconoció que "el volumen de las armas y la munición que Ucrania requiere es enorme. La escala y el volumen de lo que se utiliza va más allá de nuestra capacidad de producción", declaró en Noruega.Todo este panorama corrobora absolutamente la derrota aplastante que está sufriendo el Occidente colectivo en territorio de su agente proxy, Ucrania, y que cada vez será peor para sus intereses.'Nuevas ideas' BidenEn este contexto, que es también el del 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de EEUU, en su enésimo manotazo de ahogado, Biden intenta apropiarse de una iniciativa del grupo BRICS, pero con unos matices que pretenden cambiar los equilibrios del Consejo de Seguridad de la ONU a unos niveles que aún se desconocen, dada la vaguedad de las ideas al respecto del inquilino de la Casa Blanca, y que ha revelado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.En declaraciones a The Daily Telegraph, Kirby ha revelado que Biden pretendería que se incluyan cinco o seis nuevos miembros permanentes al Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos la India, Alemania, Brasil y Japón. Sí, escucharon bien: quiere incorporar nada más y nada menos que a Alemania y a Japón, en lo que es un revisionismo histórico en toda regla.Recordemos que Alemania y Japón jamás fueron considerados para integrar dicho consejo formado tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente por ser los dos principales agresores del conflicto militar que se desarrolló entre los años 1939 y 1945.Lo de la inclusión de la India y Brasil en la 'idea' de Biden, obedece más que nada en una intentona de dejar contentos a los países denominados como 'el sur global', del que la nación asiática y sudamericana son parte, junto a otros países emergentes. Por otra parte, se desconoce si estos países, es decir, los que Biden pretende que se integren al Consejo de Seguridad de la ONU, gozarían del derecho al veto.Como bien se sabe, el derecho al veto permite a los miembros bloquear resoluciones del organismo. Así, fracasó una resolución en mayo de 2022 que habría impuesto nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas de misiles balísticos, debido al veto de China y Rusia.Reformar el Consejo de Seguridad requeriría que se enmiende la Carta de la ONU, que también depende de la aprobación de los miembros permanentes. Pero esta 'reforma' del Consejo de Seguridad de la ONU que Biden pretende vender como una innovación engendrada en los rincones más humanistas de la Casa Blanca, no es más que un 'manotazo de ahogado' en formato de plagio de una iniciativa de los países del BRICS.Y es que en la reciente cumbre del BRICS celebrada el pasado mes de agosto en Johannesburgo, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica acordaron en su declaración final que están a favor de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y a ampliar la representación de los países en desarrollo. La declaración de los BRICS nombró a Brasil, la India y Sudáfrica como posibles nuevos miembros del mencionado Consejo.En este contexto, el analista internacional Enrique Refoyo incide en que es importante notar cómo la carrera presidencial de 2024 en EEUU está ahí. "No es que está asomando por la esquina, ya está bailando en medio de la calle. Entonces, lo que quiere mostrar el partido Demócrata es que Biden es un tipo que sabe mucho de política exterior, no sólo de amigos imaginarios, sino de política exterior, que sabe mucho de economía, y que hace que EEUU esté más fuerte que nunca dentro y fuera de sus fronteras. Y que de esta manera, con esta jugada, con este ofrecimiento, pueda mostrar que efectivamente quiere jugar sus cartas en el exterior"."Porque venimos de un año de cumbres: que si Rusia, que si China, que si Irán, que si Oriente Medio, que si el sur de Asia, que si África, que si los BRICS, etc., donde parece que EEUU no es capaz de organizar ningún tipo de cumbre donde ellos sean los protagonistas, donde en definitiva sean el centro de la fiesta. Eso es lo que les duele mucho, porque dicen 'oiga, que nosotros hemos inventado todo este sistema, y en política nos dejan fuera, y en economía también. Oiga, que nosotros queremos reivindicar aquí nuestro sitio'", observa Enrique Refoyo.

