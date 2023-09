https://sputniknews.lat/20230920/no-vemos-ningun-cambio-un-coronel-aleman-aplasta-las-esperanzas-de-la-contraofensiva-ucraniana-1143894829.html

"No vemos ningún cambio": Un coronel alemán aplasta las esperanzas de la contraofensiva ucraniana

"No vemos ningún cambio": Un coronel alemán aplasta las esperanzas de la contraofensiva ucraniana

Un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Alemania y experto militar ha desmantelado las mentiras y verdades a medias que, aseguró, se dicen en los medios occidentales sobre el "éxito" de la contraofensiva de Kiev.En el frente, en general, no se ha observado ningún cambio a favor de Ucrania, subrayó el experto militar.Además, Richter espera que la intensidad de las hostilidades disminuya drásticamente a medida que las condiciones climáticas empeoren, es decir, dentro de un mes o mes y medio. En consecuencia, el oficial retirado predice que será casi imposible para Ucrania lograr un gran avance."Eso no significa que el conflicto se estancará. Por supuesto, los ejércitos de ambos lados seguirán operando, pero en condiciones más difíciles", dijo Richter, vaticinando las condiciones de combate en los meses por venir.Contraofensiva empantanadaLa contraofensiva de verano de Ucrania comenzó oficialmente el 4 de junio, con tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tropas, artillería y cualquier poder aéreo limitado que Kiev pudiera reunir para atacar las defensas fuertemente atrincheradas y fortificadas establecidas por las fuerzas rusas durante los meses anteriores. Los planificadores de la ofensiva de Ucrania aprendieron rápidamente la inutilidad de enviar grandes columnas de fuerzas terrestres sin apoyo aéreo contra posiciones rusas atrincheradas, pero continuaron la ofensiva de todos modos, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, estimó la semana pasada que Kiev había perdido la asombrosa cifra de 71.000 tropas desde junio.Además de las terribles pérdidas de mano de obra, en los últimos cuatro meses, Ucrania ha quemado cientos de vehículos blindados, incluidas docenas de los tan promocionados tanques de batalla construidos por la OTAN, como el Leopard 1, Leopard 2 y Challenger 2.Estados Unidos y sus aliados han comprometido más de 175 mil millones de dólares en ayuda militar, financiera y humanitaria a Ucrania para apuntalar su economía y mantener en marcha la maquinaria del conflicto. Además, funcionarios occidentales, incluido el jefe de asuntos exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, casualmente admitieron que Kiev duraría apenas unos "días" sin el apoyo de Occidente. En Washington, un número cada vez mayor de republicanos de la Cámara de Representantes ha tratado de desafiar el pozo sin fondo del gasto de la administración Biden en Ucrania.El martes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, anunció que no se comprometería automáticamente a brindar más ayuda a Kiev y dijo que tiene "preguntas" para el presidente Volodímir Zelenski, quien llegó a Estados Unidos para reunirse con Biden y asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "¿Cuál es la responsabilidad del dinero que ya hemos dado? ¿Cuál es el plan para la victoria? Creo que eso es lo que el pueblo estadounidense quiere saber", cuestionó McCarthy.

