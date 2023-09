https://sputniknews.lat/20230921/la-carrera-de-zelenski-esta-en-manos-de-los-oligarcas-ucranianos-y-de-la-industria-militar-de-eeuu-1143961259.html

La carrera de Zelenski "está en manos de los oligarcas ucranianos" y de la industria militar de EEUU

Expertos entrevistados por Sputnik no creen que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se siente a la mesa de negociaciones de paz después de que su...

También llamó la atención la irritación y el desacuerdo entre los países del viejo orden mundial y los países emergentes. De acuerdo con Eden Pereira, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, EEUU y Europa interfieren en los asuntos de otras naciones, pero consideran que el sur global no debe opinar sobre la cuestión ucraniana.Además, destaca, el acuerdo económico entre Ucrania y EEUU va bien y debe mantenerse, ya que es muy rentable para ambas partes."La posición de Zelenski [sobre las conversaciones de paz] no ha cambiado y es poco probable que cambie. Su carrera política está en manos de los oligarcas ucranianos y del complejo militar-industrial estadounidense, cuyo papel ha sido y está siendo cumplido con éxito. Al mismo tiempo, cuando su posición ya no sea tan importante para la estrategia de Washington en Ucrania, podría estimularse directamente el apoyo a un cambio de rumbo, e incluso en la dirección política del Estado. Esto podría ocurrir en la medida en que el continuo apoyo militar y político de Occidente no consiga generar resultados concretos en el campo de batalla", señaló.Sin embargo, Pereira advierte que "se trata de un círculo vicioso". De acuerdo con él, si se abandona completamente a Zelenski, mientras EEUU negocia una desescalada del conflicto con Rusia, la imagen sería que los ucranianos han sido derrotados y que todo el apoyo y sacrificio fueron inútiles, dejando a los rusos como vencedores. Esto es inaceptable para los miembros de la Administración Biden, continúa el profesor, que ya ha estado marcada por una desastrosa retirada de Afganistán y está en vísperas de unas duras elecciones presidenciales en 2024. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río de Janeiro indicó que si Ucrania es capaz o no de derrotar a los rusos siempre ha sido una cuestión secundaria, y hoy lo es aún más."Esta tendencia momentánea favorece la posición de Zelenski, que tiene que pedir cada vez más recursos financieros y militares. La situación económica y estratégica de Kiev respecto a Rusia, que ya era bastante grave en febrero de 2022, ha empeorado a medida que la evolución del conflicto ha ido absorbiendo todo lo que Ucrania tenía. En lo referente al saco sin fondo, que conocemos como gobierno ucraniano, EEUU no tienen elección. Esta estructura, rentable para ambas partes, debe mantenerse y sostenerse, cueste lo que cueste", profundizó.Un mundo divididoTito Lívio Barcellos Pereira, geógrafo, máster en Estudios Estratégicos de Defensa y Seguridad y doctor en Relaciones Internacionales por el programa de postgrado San Tiago Dantas, considera que los países occidentales y el sur global están divididos sobre el conflicto, sus implicaciones y su alcance."Para los países del llamado primer mundo, el conflicto fue causado por una decisión unilateral del gobierno de Rusia, que, en su opinión, quiere anexionarse territorios en Ucrania por razones históricas de la élite rusa. Pero para los países emergentes la interpretación es diferente: no están de acuerdo en que este conflicto tenga un único culpable y [piensan] que solo a través de una resolución política, diplomática, la construcción de un nuevo régimen de seguridad europeo y atlántico permitirá no necesariamente la paz, sino la vuelta de la estabilidad estratégica al entorno regional", comentó.De acuerdo con sus palabras, esto se basa en el gobierno de Zelenski, que ha dado una serie de pasos políticos: ha orientado su política exterior hacia la integración unilateral en la Unión Europea y, sobre todo, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que Rusia percibe como una amenaza.En este hervidero geopolítico, recordó que los países que financian a Ucrania no consiguen convencer a la comunidad internacional para que se comprometa con la causa ucraniana y aísle a Rusia, lo que era su objetivo final.Los países emergentes y otros países en desarrollo no solo consideran que la responsabilidad del conflicto es compartida con Occidente, sino que tampoco se han sumado a las sanciones, al embargo económico, político y cultural que sufre Rusia."Tanto a los europeos como a los estadounidenses les encanta inmiscuirse en problemas ajenos, sin embargo, creen que el sur global debe mantenerse al margen de la cuestión ucraniana. Pero ha quedado claro y evidente que Rusia ha conseguido burlar el embargo internacional y mantiene un crecimiento macroeconómico. A la mayoría de los países, y estamos hablando de más de la mitad de la población mundial, no les importa seguir manteniendo relaciones con Rusia", observó.¿Biden en apuros?El historiador y traductor Rodrigo Ianhez señala que el apoyo a Ucrania podría costarle caro a Joe Biden y sus posibilidades de reelección en EEUU en 2024.Aunque la economía estadounidense se encuentra en una posición mucho más favorable que la europea con respecto a las consecuencias de este conflicto, se ha visto afectada y la inflación ha alcanzado máximos históricos en las últimas décadas.Según su valoración, esto afecta a las posibilidades de Biden de llevar a cabo una campaña exitosa, entre otras cosas porque su oponente, Donald Trump, sitúa a Ucrania en el centro del debate y tiene una postura totalmente contraria a la de Biden.

