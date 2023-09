https://sputniknews.lat/20230923/fuerzas-de-paz-rusas-entregan-mas-de-50-toneladas-de-ayuda-humanitaria-en-nagorno-karabaj--video-1144025245.html

Fuerzas de paz rusas entregan más de 50 toneladas de ayuda humanitaria en Nagorno Karabaj | Video

Fuerzas de paz rusas entregan más de 50 toneladas de ayuda humanitaria en Nagorno Karabaj | Video

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de paz rusas entregaron más de 50 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Nagorno Karabaj, informó el... 23.09.2023, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

nagorno karabaj

azerbaiyán

armenia

rusia

📰 conflicto por nagorno karabaj

ayuda humanitaria

La nota indica que el contingente ruso sigue acogiendo a 826 civiles, entre ellos 440 niños, que actualmente no pueden regresar a sus hogares y a los que se presta toda la asistencia necesaria. Se precisa que las fuerzas de paz rusas mantienen continuamente la cooperación con Bakú y Stepanakert para evitar el derramamiento de sangre en la zona de conflicto, garantizar la seguridad de los civiles y del propio contingente de mantenimiento de la paz, así como el cumplimiento de las normas del derecho humanitario. El 19 de septiembre, Azerbaiyán anunció el inicio de una "operación antiterrorista" en Nagorno Karabaj para lograr "la retirada de las tropas armenias" de ese territorio, mientras que Armenia negó la presencia de sus tropas en la región y tachó la operación de una "agresión" contra el pueblo de Nagorno Karabaj.Al día siguiente, el Ministerio de Defensa azerí anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua en Nagorno Karabaj, cuyas condiciones incluyen el desarme y la disolución de las formaciones ilegales armenias en la región.Sin embargo, el 21 de septiembre, se informó que la población armenia de Nagorno Karabaj y las autoridades de Azerbaiyán no consensuaron un acuerdo definitivo sobre la reintegración de esa región al país.Contexto históricoNagorno Karabaj es una región del Cáucaso Sur donde la gran mayoría de la población son armenios.En 1923 recibió el estatus de región autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán.En 1988, en Nagorno Karabaj comenzó un movimiento por la reunificación con Armenia. El 2 de septiembre de 1991, las autoridades locales declararon la independencia de Azerbaiyán y cambiaron el nombre de la región por República de Nagorno Karabaj.De 1992 a 1994, Azerbaiyán intentó tomar el control de la autoproclamada república mediante operaciones militares a gran escala, durante las cuales murieron hasta 30.000 personas.En 1994, las partes acordaron un alto el fuego, pero nunca se determinó el estatus de la república.A finales de septiembre de 2020 se reanudaron los combates. La noche del 10 de noviembre de ese año, Azerbaiyán y Armenia, con el apoyo de Moscú, acordaron un alto el fuego, intercambio de prisioneros y los cuerpos de los muertos. Las fuerzas de paz rusas se establecieron en la región, incluyendo el corredor de Lachín.En 2022, Ereván y Bakú, gracias a la mediación de Rusia, EEUU y la Unión Europea, comenzaron a discutir un futuro tratado de paz. A finales de mayo de 2023, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, dijo que Ereván está dispuesto a reconocer la soberanía de Azerbaiyán dentro de las fronteras soviéticas, es decir, incluyendo Nagorno Karabaj.En septiembre de 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Armenia había reconocido la soberanía de Azerbaiyán sobre Karabaj. El mandatario azerbaiyano, Ilham Aliev, aseguró que su país y Armenia podrían firmar un tratado de paz antes de 2024 si Ereván no cambia su posición.

2023

