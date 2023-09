https://sputniknews.lat/20230923/la-negativa-de-amlo-de-viajar-a-eeuu-es-una-muestra-de-autonomia-de-mexico-1144011903.html

La negativa de AMLO de viajar a EEUU es "una muestra de autonomía" de México

La cancelación del viaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos, donde participaría en el Foro de Cooperación Económica

El 21 de septiembre, el mandatario mexicano anunció que no asistiría al encuentro de la APEC, mismo que se realizará a mediados de noviembre en San Francisco, California. En su aviso, López Obrador aseguró que la razón por la cual no acudiría era por la presencia de Perú en el evento, país gobernado por Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo, y a quien el presidente mexicano rechaza."No voy a asistir porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico. No queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente Joe Biden", informó en su conferencia de prensa.Al respecto, el experto en temas internacionales asegura que el posicionamiento de López Obrador fue necesario, a pesar del vínculo positivo que sostiene la Ciudad de México con Washington.Otra de las posibles reacciones giran en torno a naciones como China, Japón y Corea del Sur, que son cercanas a México, destaca el estudioso consultado."Es un guiño para EEUU porque en este momento ese país libra una guerra comercial muy fuerte con China y López Obrador, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, ha insistido a Washington que tiene que flexibilizar políticas migratorias y aquellas relacionadas al comercio bilateral y regional, incluyendo a Canadá, porque tenemos que competir como una región frente al despertar asiático. De lo contrario, China seguirá rebasando por mucho a Estados Unidos", recuerda.En el ámbito nacional, el especialista reitera que la cancelación del viaje del mandatario mexicano a EEUU por los desacuerdos con Perú genera amplios comentarios en los grupos políticos opositores al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante.¿Mayor tensión con Lima?Un punto fundamental sobre el rechazo de López Obrador para acudir a la APEC es qué pasará en la relación entre la Ciudad de México y Lima en un corto plazo.En este sentido, López Almejo, docente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dice que el vínculo es más simbólico que concreto en materia económica y comercial, esto derivado de similitudes culturales."Hay una analogía muy interesante que no pasa de ser meramente discursiva o que no deja de ser tangencial, no se traduce en lo material, en mejores acuerdos o en dinámica comercial (...). No hay un costo tan alto de pelearte con alguien que, en términos de inversiones, no te representa un porcentaje alto más allá de la de las simbologías", reflexiona.Pero para el politólogo sí hay un trasfondo aún más delicado. "México es la economía número 14 del mundo, por lo que debe de tener un peso mayor, sumado a la población y su influencia política en América Latina. Debería tener una mejor participación ante organismos como la APEC", estima.En el horizonte, el 2024Pero la situación puede cambiar debido a las elecciones presidenciales de 2024 en México y los movimientos políticos en Perú. En tal escenario, los expertos prevén que el vínculo binacional se mantenga de la misma manera en caso de que la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum triunfe en las elecciones del año que entra, esto si a la par Boluarte continúa como presidenta de la nación sudamericana. Pero ello se modificaría si la opositora Xóchitl Gálvez llega al poder federal mexicano.

