Ucrania ataca con drones las regiones rusas de Kursk y Briansk

MOSCÚ (Sputnik) — Las regiones rusas de Kursk y Briansk, limítrofes con Ucrania, fueron atacadas con drones en la noches del 24 al 25 de septiembre, según las... 25.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-25T05:50+0000

2023-09-25T05:50+0000

2023-09-25T06:02+0000

defensa

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

El gobernador de Kursk, Román Starovoit, publicó en la red social Telegram que "el ataque ucraniano con vehículos aéreos no tripulados causó daños en varias casas privadas y en el tejado de un edificio administrativo del distrito central de Kursk, además de reventar las ventanas de un edificio de apartamentos". Otro dron, según el funcionario, cayó en la periferia de la capital provincial e hizo añicos las ventanas de una casa privada. No hubo que lamentar víctimas en ambos casos. El 24 de septiembre las autoridades de Kursk cancelaron el espectáculo de fuegos artificiales con motivo del Día de la Ciudad tras la caída de un dron sobre un edificio administrativo. A su vez, el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, denunció esta mañana en Telegram que "ucranianos intentaron anoche perpetrar un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados". Dos drones, según él, fueron derribados por las defensas aéreas sobre el distrito de Surazh, sin causar víctimas ni daños.El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que dos drones ucranianos fueron interceptados en la región de Kursk y dos más, destruidos sobre la región de Briansk.Cuatro drones más, según el organismo castrense, fueron derribados sobre la península de Crimea y la zona noroccidental del mar Negro.Últimamente, las noticias de ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario. El pasado 30 de agosto, se registraron ataques con drones en siete provincias de Rusia, incluida la de Pskov (noroeste) que se encuentra a más de 700 km de la frontera ruso-ucraniana.

