https://sputniknews.lat/20230926/un-paso-notable-en-su-implicacion-en-kiev-eeuu-atiende-en-alemania-a-sus-voluntarios-heridos-1144134556.html

EEUU empieza a atender en Alemania a sus ciudadanos heridos en Ucrania

EEUU empieza a atender en Alemania a sus ciudadanos heridos en Ucrania

Un hospital del Ejército de Estados Unidos en Alemania está empezando a atender a mercenarios o voluntarios de nacionalidad estadounidense que han resultado... 26.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-26T23:45+0000

2023-09-26T23:45+0000

2023-09-26T23:57+0000

defensa

seguridad

joe biden

ucrania

eeuu

alemania

the new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1a/1144134224_0:51:681:434_1920x0_80_0_0_962e62ea53d92677f9a5772d51856fe7.jpg

Hasta ahora, 14 estadounidenses con heridas están siendo atendidos en el Centro Médico Regional de Landstuhl, en Alemania, en lo que, según el periódico, marca "un nuevo paso notable en la creciente implicación de Estados Unidos en el conflicto".De acuerdo con la nota, los heridos de EEUU atendidos en Landsthul, han recibido disparos, han sido alcanzados por la artillería, han explotado por las minas o han resultado heridos en combate. Además, unos 20 han muerto.Según el NYT, que cita al Pentágono, el hospital de Landstuhl está autorizado a atender a mercenarios o voluntarios estadounidenses en virtud de una política del Departamento de Defensa que comenzó el verano pasado, que permite al hospital tratar hasta 18 integrantes heridos de las fuerzas ucranianas a la vez.Preguntado por The New York Times, un funcionario del Departamento de Defensa dijo que los dirigentes del Pentágono desconocían que Landstuhl estuviera tratando regularmente a voluntarios estadounidenses heridos, pero añadió que los dirigentes no estaban preocupados por ello.El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que, aunque la administración desaconseja enérgicamente que los ciudadanos estadounidenses vayan a Ucrania a luchar, es obvio que algunos van de todos modos, y si resultan heridos y acaban en Landstuhl, el Ejército no va a rechazarlos.Esta instalación de 65 camas, un centro de traumatología de nivel II, es el mayor hospital militar estadounidense fuera de Estados Unidos, y sirvió durante años como estación de paso para miles de tropas estadounidenses heridas evacuadas de los conflictos de Irak o Afganistán.Los pacientes que se encuentran ahora en Landstuhl proceden en su mayoría de Estados Unidos, pero también de Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Ucrania, según el NYT.A inicios de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana ha sido un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, las tropas ucranianas perdieron alrededor de 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva.

https://sputniknews.lat/20230925/combates-intensos-desde-eeuu-calculan-las-perdidas-de-kiev-en-su-contraofensiva-1144086020.html

https://sputniknews.lat/20230725/un-veterano-de-eeuu-liberado-por-rusia-resulta-herido-en-ucrania-1141905268.html

https://sputniknews.lat/20230926/la-paciencia-de-occidente-se-agota-ante-una-contraofensiva-ucraniana-de-la-que-se-esperaba-mas-1144102381.html

ucrania

eeuu

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, joe biden, ucrania, eeuu, alemania, the new york times