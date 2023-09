https://sputniknews.lat/20230927/gabriel-boric-presenta-proyecto-para-limitar-narcofunerales-1144156396.html

El proyecto prohíbe que este tipo de ritos se realicen fuera de las instalaciones del cementerio o del crematorio donde será la sepultura o la cremación del fallecido, restringe la cantidad de personas que pueden asistir y además, se establece un límite de tiempo de 24 horas máximo para realizar todas las actividades del funeral. Será tarea de cada delegación presidencial determinar si un funeral en su región se considera o no de alto riesgo, en base a informes que Carabineros (Policía militarizada) deberá ir entregando, en los cuales se considerarán los antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y la cantidad de familiares con registros delictivos. "No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, fuegos artificiales, desórdenes e incivilidades, por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito, no queremos más colegios cerrados por el temor que genera este tipo de actos", afirmó el presidente. De acuerdo con un informe del Ministerio del Interior, desde mayo de 2019 hasta la fecha se han realizado 1.733 narcofunerales y se han detenido 1.302 personas por delitos cometidos en este contexto. Este proyecto se suma a otra iniciativa del Ejecutivo implementada este año para destruir los memoriales que los narcotraficantes instalan en la vía pública para recordar a sus familiares, apuntando también a terminar con la cultura narco en Chile.

