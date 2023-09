https://sputniknews.lat/20230927/las-noticias-falsas-socavan-los-cimientos-de-la-democracia-1144148055.html

"Las noticias falsas socavan los cimientos de la democracia"

En el marco de la III Cumbre Global sobre Desinformación que se realiza en Argentina, la comunicadora Guadalupe López dialogó con GPS Internacional para... 27.09.2023, Sputnik Mundo

Las llamadas noticias falsas o fake news se han convertido en un flagelo que viene afectando a las sociedades de todo el mundo, particularmente en América Latina. Estamos ante un gran problema que tenemos en la región, "donde se visualizan las estrategias de distintos grupos que responden a intereses variados, cuyo cometido es la desinformación", expresó López.Con respecto a la Cumbre, "tratamos de convocar a distintos investigadores y representantes de medios que están luchando contra la desinformación a lo largo y ancho del mundo", indicó. En este sentido, "se trabajan diversos aspectos que ponen el foco en aspectos ligados a la desinformación electoral, en donde se visualizan distintas experiencias de periodistas e investigadores que han tratado estos temas en la región", explicó.Los medios tradicionales en América Latina pierden confiabilidadSobre ello, "existe el desafío de construir estrategias eficaces de comunicación para distribuir contenidos verificados, porque si la verificación de noticias no se distribuye eficientemente, las noticias falsas que se distribuyen en las redes te ganan", señaló. En este marco, "ante la cada vez menor confianza en los medios tradicionales, desde el periodismo se advierte el reto de tener ciertas instancias de verificación de la calidad de las noticias", concluyó la comunicadora argentina.Crece la incertidumbre en torno al conflicto entre armenios y azeríesLas hostilidades en Nagorno Karabaj "sólo benefician a quienes no les interesa la multipolaridad", dijo a Sputnik el analista Alessandro Pagani.En Ereván, la Policía detuvo a 56 manifestantes que exigían la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinián, por su inacción ante la avanzada azerbaiyana sobre Nagorno Karabaj. En este marco, "se intensifica un conflicto que ya lleva más de 30 años entre armenios y azeríes, el cual es el más largo desde el fin de la Unión Soviética", indicó el analista.La escalada actual "amenaza las actividades de producción chinas debido a la construcción de una vía férrea incluida en la Ruta de la Seda", afirmó. En este marco, "estas hostilidades parecen demostrar que sólo benefician a quienes no les interesa la multipolaridad", dijo Pagani. Por lo tanto, "estamos en un contexto en el que las placas geopolíticas se reordenan y cuando esto pasa se agravan los conflictos internacionales", concluyó el historiador italiano.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

