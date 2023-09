https://sputniknews.lat/20230928/fiscalia-de-polonia-confirma-que-el-misil-caido-en-noviembre-de-2022-era-ucraniano-1144193002.html

Fiscalía de Polonia confirma que el misil caído en noviembre de 2022 era ucraniano

VARSOVIA (Sputnik) — El fiscal general de Polonia, Zbigniew Ziobro, confirmó el origen ucraniano del misil que cayó el 15 de noviembre del año pasado en... 28.09.2023, Sputnik Mundo

"La investigación llevada a cabo por los fiscales polacos llevó a la conclusión de que este misil era ucraniano, todavía soviético", indicó Ziobro. El también ministro de Justicia polaco indicó que se trata de un misil ucraniano tanto por el lugar de lanzamiento como por la afiliación a un grupo militar específico. Asimismo, el fiscal general aseguró que Ucrania no colabora con Polonia en la investigación de este incidente. El 4 de noviembre de 2022, un misil impactó en la localidad de Przewodow, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania, causando dos víctimas mortales. Inicialmente, el Ministerio de Exteriores de Polonia afirmaba que era un misil "ruso", denominación usada para referirse a la antigua producción soviética. Más tarde, el presidente polaco, Andrzej Duda, matizó que no existían pruebas de quién disparó el misil, pero había una "alta probabilidad" de que perteneciera a la defensa antiaérea ucraniana. El Kremlin aseguró que Rusia no tenía nada que ver con lo ocurrido y pidió a Varsovia moderar sus valoraciones respecto a la caída del misil. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que ese día se atacaron objetivos como mínimo a 35 kilómetros de la frontera con Polonia y descartó relación alguna entre las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos del misil con sus arsenales. Desde Rusia calificaron la narrativa polaca de que supuestamente se trataba de un "misil ruso" como un intento de agravar la situación.

