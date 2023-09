https://sputniknews.lat/20230928/la-ciencia-ficcion-se-hace-realidad-armas-laser-rusas-probadas-con-exito-en-combate-1144039760.html

La ciencia ficción se hace realidad: armas láser rusas probadas con éxito en combate

Durante su intervención en el Foro Económico Oriental, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que el país está trabajando en "armas basadas en nuevos principios físicos" que "garantizarán la seguridad de cualquier país en una perspectiva histórica próxima". Aunque el dirigente ruso no detalló a qué modelos de armas innovadoras se refería, los observadores militares sugirieron que se refiera a láseres y otras armas de alta energía.En este sentido, el 1 de marzo de 2018, durante su discurso ante la Asamblea Federal, Putin mencionó el cañon láser Peresvet, que lleva el nombre de un monje guerrero ortodoxo medieval, Alexandr Peresvet, y entró en servicio de combate experimental en diciembre de 2018. En febrero de 2019, el presidente ruso anunció que las instalaciones láser habían confirmado sus características únicas junto con los misiles hipersónicos Kinzhal. En mayo de 2022, se dio a conocer que otra arma láser, el Zadira, fue desplegada por las FFAA de Rusia durante el conflicto en Ucrania para derribar drones ucranianos. "Sí, las primeras muestras ya están en uso", afirmó el vice primer ministro Yuri Borísov, añadiendo que los físicos rusos "han desarrollado y están produciendo en serie sistemas láser".El Zadira se dio a conocer al público durante el Foro Técnico-Militar Internacional Army 2017. En aquel momento, el Ministerio de Defensa ruso y la empresa estatal Centro Nuclear Federal firmaron un contrato para emprender el desarrollo del llamado Zadira-16.¿Qué es la plataforma láser estratégica Peresvet?Aunque la información y las características técnicas de las armas láser rusas están clasificadas, se sabe que el Peresvet es una plataforma láser estratégica diseñada para inutilizar objetos espaciales enemigos a altitudes de hasta 1.500 km. Los expertos indican además que el Peresvet se utiliza para camuflar las posiciones de lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars.El experto militar ruso, Yuri Knútov, indicó a Sputnik que solo Peresvet por el momento está en servicio. "Se trata de un láser bastante grande. No se revelan sus características. Uno solo puede suponer, basándose en su tamaño, que este láser es capaz de cegar satélites y afectar a aeronaves no tripuladas y misiles de crucero. E incluso, tal vez, aviones y helicópteros. En cualquier caso, este complejo láser forma parte de los complejos terrestres móviles que forman parte de las fuerzas de misiles estratégicos", destacó Knútov.En diciembre de 2020, el comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, el general coronel Serguéi Karakáyev, declaró a la prensa rusa que el Peresvet ya había sido probado para proteger sistemas terrestres móviles en sus rutas de patrulla de combate. El arma láser no permite a los satélites de reconocimiento determinar las coordenadas exactas de los sistemas móviles de misiles balísticos rusos en misiones de combate.¿Cómo se utiliza el Zadira en Ucrania?Mientras que el Peresvet 'ciega' los sistemas del enemigo, el Zadira los incendia. El arma puede alcanzar una aeronave no tripulada a una distancia de hasta 5 km. Durante las pruebas, un dron alcanzado por el arma se quemó en cinco segundos. "El complejo ruso Zadira ya está en uso", afirmó Knútov.De acuerdo con su información, el Zadira se instala, por regla general, en la plataforma de un vehículo blindado, lo que lo facilita una cierta protección contra metrallas y las balas. Al mismo tiempo, es prácticamente silencioso."El rayo láser es invisible, solo en las películas de ciencia ficción se muestra un rayo láser atravesando el cielo. En realidad, el rayo láser es invisible, su velocidad es igual a la velocidad de la luz, por lo que el objetivo es alcanzado prácticamente de forma instantánea. El costo de un pulso de rayo láser de este tipo es extremadamente bajo en comparación con los misiles antiaéreos", profundizó el experto.Knútov detalló que el arma está destinada específicamente para las misiones de la operación militar, y se usa contra aeronaves no tripuladas, principalmente de tipo avión, lo que implica un determinado sistema de guiado. El Zadira podría ayudar a combatir los drones enemigos y no desperdiciar los caros misiles de los sistemas rusos de defensa antiaérea de corto y medio alcance. Aunque las armas láser son un producto tecnológicamente complejo, el costo de su disparo es significativamente inferior al de un sistema de defensa antiaérea. Además, el rayo láser alcanza el objetivo casi instantáneamente y no puede ser interceptado.¿De qué otras armas láser dispone Rusia?Además del Zadira y el Peresvet, el ministerio de Defensa de Rusia también mencionó el proyecto Luchezar. Este prometedor sistema láser móvil de pequeño tamaño está diseñado para neutralizar complejos de reconocimiento que contengan dispositivos de carga acoplada, dañándolos eficazmente. Una característica específica de este sistema láser es su lente, que le permite destruir equipos de vigilancia, según el Ministerio de Defensa ruso.Mientras tanto, a finales de agosto, una fuente informada relató a Sputnik que Rusia llevó a cabo con éxito pruebas de campo de un cañón láser, durante las cuales destruyó varias aeronaves no tripuladas de diversos tipos. De acuerdo con la fuente, el arma láser rusa quemó las superficies aerodinámicas de los drones o quemó su cuerpo junto con el equipo de a bordo."En el Foro Técnico Militar Internacional Army 2023 también fue demostrado un complejo láser sin nombre", señaló Knútov, añadiendo que las capacidades y características técnicas no fueron especificadas. La nueva arma está elaborada contra aeronaves no tripuladas y posiblemente algunos otros objetos aéreos como misiles de crucero, que pueden estar en la zona operativa durante un tiempo relativamente largo, por ejemplo, en unos 5 segundos. "Pero en primer lugar, por supuesto, este complejo funciona con drones. Consta de dos vehículos, el segundo tiene un cañón antiaéreo automático, que es capaz de destruir drones si el tiempo es malo o el complejo láser no ha cumplido su tarea. Es decir, daña el dron, pero éste sigue volando. En cualquier caso, todavía no ha habido ninguna información sobre la entrada en servicio de estos sistemas", relató el experto.¿Qué otras naciones desarrollan armas láser?Las ventajas de las armas láser han sido exploradas por muchos países, subrayó Knútov."Este tipo de desarrollos se han llevado a cabo en EEUU. Turquía ha entrado ahora en la fase de pruebas, y el Reino Unido también está probando sus [armas láser]. Israel tiene un sistema láser que forma parte de la Cúpula de Hierro. Pero, a juzgar por los informes, el láser de combate israelí nunca se ha utilizado eficazmente contra misiles", sugirió el experto.El Pentágono gasta unos 1.000 millones de dólares al año en el desarrollo de armas láser, también conocidas como armas de 'energía dirigida', de acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés). En enero de 2022 se informó que el primer conjunto de vehículos de combate Stryker equipados con armas láser de 50 kilovatios se sometería a pruebas de campo tras ser enviado a una unidad de soldados del Ejército en Fort Sill, Oklahoma.El arma láser israelí se llama Rayo de Hierro y se considera el siguiente paso en la autodefensa del país. Según el fabricante de armas Rafael, con sede en Israel, el arma está diseñada para neutralizar sistemas aéreos no tripulados, cohetes, proyectiles de artillería y mortero mediante el uso de energía dirigida de 100 kilovatios o más.De acuerdo con la prensa, los israelíes podrían ayudar a Estados Unidos a finalizar su costoso proyecto de láser. Al parecer, la empresa israelí firmó en diciembre un acuerdo con Lockheed Martin para desarrollar conjuntamente un sistema láser basado en el Rayo de Hierro para su uso en el país norteamericano.¿Cuáles son las ventajas y desventajas?"Las armas láser permiten alcanzar un objetivo casi instantáneamente, a larga distancia, y hacerlo en silencio", explicó Knútov.Al mismo tiempo, el rayo láser es bastante barato en cuanto a su costo, señaló el experto, quien añadió que esta relación funcionará cuando se generalice el uso de la tecnología. Según Knútov, en la actualidad, la tecnología láser militar se encuentra todavía en sus fases iniciales, ya que sigue teniendo desventajas. "Con niebla, lluvia o tiempo nublado, los láseres son menos eficaces, si hablamos de [armas] de largo alcance. Sin embargo, han aparecido láseres que pueden atravesar las nubes o la niebla con pérdidas mínimas. En cuanto a la lluvia, el problema sigue siendo grave. El principal logro que se consiguió en Occidente —es difícil decir hasta qué punto es objetivo y cierto—, pero hace un año se supo que en una universidad alemana, si no me equivoco, en Wurzburgo, los científicos consiguieron combinar 10 rayos láser en uno solo. Y así, en lugar de un láser industrial de 30 kilovatios, consiguieron un único rayo con una potencia de 300 kilovatios. Esto es muy serio. Un rayo así, por supuesto, puede utilizarse no solo contra drones o misiles de crucero o aviones, sino incluso contra vehículos blindados".Sin embargo, el verdadero avance se producirá cuando la potencia de un rayo láser supere el megavatio, según Knútov, quien subrayó que un arma láser de este tipo sería similar a los proyectiles de artillería.¿Poseen armas antiláser las potencias del mundo?Dado que la mayoría de las grandes potencias se han sumado a la carrera de las armas láser, cabe preguntarse si existe un 'antídoto' contra los mortíferos rayos láser. De acuerdo con Knútov, las armas láser ya han supuesto un reto para los militares."Los láseres se pueden utilizar para derribar misiles balísticos intercontinentales, y los estadounidenses llevaron a cabo tales pruebas: dispararon contra el casco de un misil que volaba a una altitud de más de 10 kilómetros con un rayo láser desde un avión Boeing, y efectivamente, el cuerpo del proyectil resultó dañado y cuando el misil salió a las capas densas de la atmósfera, se produjeron sobrecargas, apareció una grieta en este lugar, y el misil se destruyó", expresó el experto.Sin embargo, es probable que los ingenieros den un paso al frente y propongan soluciones para cada caso con el fin de mitigar o neutralizar las desastrosas consecuencias, según Knútov.Mientras tanto, equipar aviones con láseres de combate para interceptar drones y misiles o destruir vehículos blindados será una realidad muy pronto, proyectó el experto. Señaló que uno de los requisitos para los aviones de sexta generación es un generador eléctrico a bordo capaz de generar energía suficiente para un arma láser de combate destinada a ser montada en aviones de guerra.

