El Kremlin: "el cansancio por el absurdo patrocinio a Kiev" irá en aumento en el mundo

El Kremlin: "el cansancio por el absurdo patrocinio a Kiev" irá en aumento en el mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El cansancio por el absurdo patrocinio a Kiev irá en aumento en el mundo, lo que a su vez provocará contradicciones en los círculos... 02.10.2023

"Hemos dicho anteriormente que, según nuestras estimaciones, el cansancio que provoca este conflicto, el cansancio por el absurdo patrocinio a Kiev, irá en aumento en diversos países, incluido EEUU. Este cansancio provocará la fragmentación y el aumento de las contradicciones en los grupos dominantes", comunicó Peskov a los periodistas, al comentar el presupuesto estadounidense, que no incluye la ayuda a Ucrania.El 1 de octubre se supo que el presidente de EEUU, Joe Biden, firmó una ley aprobada por el Congreso que permitirá seguir financiando la labor del Gobierno durante 45 días, hasta el 17 de noviembre, y que no estipula asignar dinero para las necesidades de Ucrania, aunque el mismo Biden informó anteriormente que Washington no puede permitirse dejar de apoyar a Kiev "bajo ningunas circunstancias". El portavoz del Kremlin expresó la seguridad de que la negativa de Washington a financiar a Ucrania es un fenómeno provisional y que EEUU seguirá involucrado directamente en el conflicto ucraniano.

