https://sputniknews.lat/20231002/sintomas-de-la-hernia-cuales-son-los-peligros-de-ignorar-esta-patologia-1144312067.html

Síntomas de la hernia: ¿cuáles son los peligros de ignorar esta patología?

Síntomas de la hernia: ¿cuáles son los peligros de ignorar esta patología?

Infórmate sobre qué es una hernia, sus síntomas, los tipos que hay y el dolor que causan, así como sobre el proceso de tratamiento.

2023-10-02T13:59+0000

2023-10-02T13:59+0000

2023-10-02T14:19+0000

estilo de vida

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/02/1144315014_0:249:2970:1920_1920x0_80_0_0_d742fee53fd7204f1a68c8edfce85558.jpg

HerniaUna hernia es una patología en la que los órganos internos sobresalen de una cavidad a otra (por ejemplo, del abdomen al tórax) o hacia el exterior a través de huecos naturales o que se hayan formado.Las hernias van acompañadas del desplazamiento de órganos internos de las cavidades en las que residen normalmente a otros espacios cercanos. Su bulto puede ser como un órgano entero, o parte de él. Las hernias suelen salir bajo la piel, entre los músculos o penetrar en otras cavidades.Esta condición a menudo se produce tras un sobreesfuerzo físico en personas no preparadas. En un contexto de aumento de la presión interna y debilidad de la pared muscular, el órgano luce como si fuera empujado hacia fuera.SíntomasLa señal más evidente de que la enfermedad se está manifestando es un abultamiento abdominal. Los bultos normalmente aparecen en la ingle, en la zona del ombligo o en la zona de la cicatriz, si ha sido operado recientemente. Todo depende del tipo de hernia.Pero no solo externamente es posible sospechar de la enfermedad, entre los síntomas que también son indicadores, están el dolor en el abdomen y en la ingle con una prolongada posición de pie, con esfuerzo físico, al levantar pesos. Una persona observa dolor al estornudar, toser, empujar.La hernia umbilical es más frecuente entre los bebés. Suele pasar al medio año, cuando el niño empieza a sentarse y a moverse activamente, con lo que tensa y refuerza las paredes abdominales. No obstante, si se produce en los niños mucho más tarde, es necesario consultar a un médico. La enfermedad puede provocar estreñimiento frecuente, falta de actividad o tos constante. Si el niño se queja de dolor en la zona del ombligo y tiene abultamientos en el mismo lugar en posición de pie, entonces es un signo seguro de la aparición de una hernia umbilical. El menor también puede volverse letárgico, tener menos apetito y apatía.La hernia inguinal es más frecuente en varones, sobre todo en la infancia. Los síntomas incluyen protuberancias en la zona, agrandamiento del escroto, dolor en la zona lumbar, los genitales y al orinar.Con la hernia intervertebral hay dolor en las piernas o la columna después de realizar esfuerzos físicos, levantar peso, agacharse o como resultado de una posición incómoda durante el sueño o el trabajo. Las protuberancias aparecen en el área lateral de la columna vertebral o en la zona lumbar.Las hernias vertebrales se producen en las zonas lumbar, cervical y torácica. Los síntomas de esta enfermedad son dolor en la zona correspondiente, debilidad en brazos y piernas, alteraciones sensoriales.En el caso de una hernia lumbar, surgen protuberancias en la superficie lateral o posterior del abdomen. Este tipo de enfermedad puede detectarse en posición tumbada sobre el lado enfermo: las protuberancias son visibles, pero cuando la persona se da la vuelta hacia el lado sano, desaparecen.CausasLas hernias abdominales están causadas por puntos débiles en la pared abdominal, que son congénitos o aparecen durante la vida. Normalmente, los músculos abdominales funcionan como un corsé protector de los órganos internos. Cuando su elasticidad disminuye, se forma un saco herniario, dentro del cual se desplazan los órganos internos.La hernia puede ser el resultado de una predisposición hereditaria, cambios relacionados con la edad, pérdida repentina de peso, obesidad, embarazo, estilo de vida inactivo o actividad física excesiva, peculiaridades de la estructura anatómica, intervenciones quirúrgicas, traumatismos abdominales o debilidad del tejido conjuntivo. También deben tenerse en cuenta los factores que aumentan la presión intraabdominal: tos crónica con enfermedad pulmonar, trabajo físico intenso, llanto frecuente en la infancia, parto difícil, vómitos forzados, estreñimiento prolongado e incluso tocar instrumentos de viento.La principal razón que los médicos consideran para el desarrollo de la hernia intervertebral es la sobrecarga aguda o crónica de la columna vertebral, que se ve facilitada por el levantamiento de pesas, el trabajo sedentario prolongado, la mala postura, la exposición constante a la vibración.Tipos de herniasSe distinguen los siguientes tipos de hernias:Según el lugar de aparición, las hernias abdominales son externas e internas.Hernias internasUna hernia interna es la salida de órganos abdominales a través de las aberturas del diafragma hacia la cavidad torácica. Las hernias internas son mucho menos frecuentes.Hernias externasLa hernia externa en el abdomen es un desplazamiento hacia afuera de los órganos internos de la cavidad abdominal. Las hernias abdominales externas se dan en el 2-5% de las mujeres y en el 6-7% de los hombres. Por ello, la herniorrafia y la hernioplastia son las intervenciones quirúrgicas abdominales más frecuentes. Representan el 20%, es decir, 1,5 millones de operaciones.Complicaciones y consecuenciasLa complicación más peligrosa de una hernia es el pinzamiento de la hernia. Si las asas intestinales se introducen en el saco herniario, pueden quedar pinzadas. Esto ocurre debido a la contracción de los músculos abdominales y a la reducción del orificio de la hernia. Como consecuencia, se interrumpe el riego sanguíneo del órgano, se desarrolla necrosis intestinal, que suele ir acompañada de afecciones potencialmente mortales como:En el peor de los casos, este problema de la hernia acaba en muerte. La única forma de deshacerse permanentemente de la hernia abdominal es la cirugía. Cualquier hernia abdominal se trata únicamente con intervención quirúrgica. Esta patología no puede revertirse, y con el tiempo el tamaño de la protuberancia puede solamente aumentar.Hay un tipo de hernia, que puede pasar de forma independiente, es la hernia umbilical en niños menores de 5 años. En todos los demás casos, es necesario un tratamiento quirúrgico.¿Cuándo acudir al médico? Si experimentas los primeros síntomas de una hernia, acude al médico.La hernia en adultos es detectada por un médico general, tras lo cual el médico deriva al paciente a uno o varios especialistas. Esto depende de la localización y la naturaleza de la enfermedad. Hace falta entender que del tratamiento de la hernia cervical se encargan unos especialistas, y del tratamiento de la hernia inguinal, otros.El terapeuta puede referirse a un traumatólogo, cirujano, ortopedista, neuropatólogo. Mientras que para tratar una hernia discal se debe consultar a un vertebrólogo.DiagnósticoLa hernia en hombres y mujeres se diagnostica en la consulta médica. El especialista recurre a los métodos de:Para obtener una imagen más completa del tipo y grado de desarrollo de la enfermedad (hernia vertebral, hernia cervical, etc.), se realiza un examen especial:TratamientoLas hernias se tratan con dos métodos: conservador y quirúrgico. El tratamiento conservador incluye:Pero todos estos métodos se utilizan muy poco, muy a menudo no pueden librar a una persona de una hernia, excepto en casos muy particulares. El tratamiento conservador está diseñado para reducir el dolor y la protuberancia. El método de tratamiento quirúrgico más utilizado consiste en extirpar la hernia de forma permanente.La cirugía de la hernia puede realizarse con anestesia local, el tiempo de la intervención oscila entre 30 minutos y varias horas, todo depende de la gravedad y el tipo de la enfermedad.PrevenciónSi tus familiares se han enfrentado a un problema como una hernia vertebral, debes estar siempre atento; estás en el grupo de riesgo. La prevención incluye:Consejos médicosEn caso de que tengas todos los síntomas de una hernia, nunca debes automedicarte. Sólo es posible librarse de la enfermedad mediante cirugía. Por lo tanto, no esperes una recuperación completa tomando remedios naturales.Algunas personas están absolutamente seguras de que la operación de una hernia no le permite deshacerse por completo de ella. Sin embargo, esto es un mito que vale la pena desmontar. El hecho es que la operación le permite eliminar la hernia, y los medicamentos adicionales que se prescriben después de la cirugía, contribuir al fortalecimiento de las paredes de los órganos internos.No se puede confiar en el hecho de que la propia dolencia se disolverá. La extirpación de la hernia es la única solución verdadera.

https://sputniknews.lat/20230929/sintomas-de-la-escoliosis-como-prevenir-esa-enfermedad-y-curarla-1144228797.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

herniaque, es una hernia, hernias, hernia sintomas, sintomas hernia, hernia síntomas, hernia intestinal, sintomas de hernia, sintomas de una hernia, herniehernia abdominal (por esfuerzo), hernia abdominal por esfuerzo, hernihernia significado, que es una hernia abdominal, síntomas de hernia, porque salen las hernias, hernia o ernia, hernia en mujeres, porque sale una hernia, ernias, hernia causas, síntomas hernia, como se produce una hernia, cómo se produce una hernia, ernua, como se producen las hernia, shernia inguinal sintomas, hernia inguinal mujer, hernia inguinal hombre, sintomas hernia inguinal, hernia en la ingle, síntomas hernia inguinal, que es una hernia inguinal, hernia testicular, hernia inguinal y problemas digestivos, hernia inguinal y gases, dolores hernia inguinal, hernias inguinales, dolor hernia inguinal, síntomas de hernia inguinal, hernia inguinal problemas, hernia inglehernia inguinal sin bulto síntomas, hernia inguinal síntomas mujer, hernia inguinal sin bulto, hernia testicular síntomas, hernia inguinal en mujeres, hernia en la ingle mujer, qué es una hernia inguinal, causas hernia inguinal, hernia inguinal dolor, como saber si tengo una hernia inguinal, hernia inguinal causas, hernia inguinal derecha, síntomas de una hernia, hernia inguinal dolor testicular, hernia inguinal hombre sintomas, dolor de hernia inguinal, hernias inguinales tipos, tipos de hernias inguinales, hernia inguinal duele, como es una hernia inguinal, como saber si tienes una hernia inguinal, hernia de inglehernia inguinal izquierda, una hernia inguinal, hernia inguinal porque se produce, porque se produce hernia inguinal, como saber si tengo hernia inguinal, la hernia inguinal duele, sintomas de una hernia inguinal, porque se produce una hernia inguinal, bulto pubis hombresintomas de hernia en la ingle, molestias hernia inguinal, porque se produce la hernia inguinal, porque se producen las hernias inguinales, complicaciones hernia inguinal, hernia inguinal complicaciones, hernia inguinal tipos, hernia inguinal molestias, causas de hernia inguinal, causas de una hernia inguinal, donde duele una hernia inguinal, hernia en la pelvis, porque sale una hernia inguinal, dolor abdominal hernia, hernia abdominal, hernia abdominal síntomas, hernia en la barriga, sintomas de hernia abdominal, sintomas hernia abdominal, hernia abdominal dolor, abdominal hernia, dolor hernia abdominal, las hernias duelen, hernia intestinal síntomas, hernia abdominal sintomas, como son las hernias abdominales, hernia abdominal síntomas fotos, hernia umbilical barriga hinchada, hernia umbilical sintomas, hernia umbilical en mujeres, hernia umbilical en adultos, hernia umbilical síntomas adultos, hernia ombligo adulto, hernia encima del ombligo, que es una hernia umbilical, síntomas de una hernia umbilical, sintomas de hernia umbilical, síntomas de hernia umbilical, hernia umbilical síntomas, sintomas hernia umbilical, dolor hernia umbilical, hernia de ombligo en adultos, tengo una hernia umbilical y me duele, ombligo quebrado, hernia umbilical dolor, síntomas de hernia umbilical en mujeres, sintomas hernia ombligo, sintomas de hernia en el ombligo, hernia ombligo sintomas, hernia de ombligo sintomas, sintomas de una hernia umbilical, hernia ombligo mujer, sintomas hernia de ombligo en adultos, hernia umbilical causas, puede desaparecer una hernia de hiato, la hernia de hiato se cura, como curar hernia de hiato, se cura la hernia de hiato, medicamento para la hernia de hiato, cómo se cura la hernia de hiato, curar hernia de hiato, medicamentos para hernia de hiato, medicamentos para la hernia de hiato, hernia de hiato se cura, como curar la hernia de hiato, como curar una hernia de hiato, se puede curar la hernia de hiato, tiene cura la hernia de hiato, hernia abdominal fotos reales, hernia abdominal fotos, adulto hernia abdominal fotos reales, mujer hernia abdominal fotos reales, fotos de hernias, hernia epigastrica, hernia epigástrica, hernia epigastrica sintomas, hernia epigástrica gases, region epigastrica, se puede curar una hernia inguinal sin operar, como se cura una hernia, curar hernia inguinal, como curar hernia inguinal, curar hernia inguinal sin cirugía, hernia inguinal tratamiento sin cirugía, como se curan las hernias, hernia como se cura, las hernias inguinales se curan solas, hernia de hiato síntomas y dolor de espalda, hernia de hiato dolor espalda, hernia hiato dolor espalda, clases de hernias, tipos de hernias, tipos de herniatipos de hernias abdominales, hernias tiposhernias abdominales tipos, tipos hernias, tipos de hernias en el abdomen, operacion hernia, operacion de hernia, operación hernia abdominal, operación de hernia, como se opera una hernia inguinal, hernia operacion, operación de hernia abdominal, operación hernia, operación de una hernia, hernia femoral, hernia femoral mujer, hernia femoral hombre, hernia femoral síntomas, hernia femoral mujer síntomas, fotos de cicatrices de hernia inguinal, hernia inguinal mujer fotos, hernia testicular fotos, fotos cicatriz hernia inguinal, tratamiento hernia inguinal, hernia inguinal tratamiento, pequeña hernia inguinal, tiempo de baja por hernia abdominal, tiempo de baja por hernia umbilical, cuanto tiempo de baja por hernia umbilical, baja hernia inguinal, baja por hernia umbilical, baja por operacion hernia inguinal, hernia abdominal cuando operar, hernia abdominal operación, síntomas después de una operación de hernia inguinal, despues de una operacion de hernia inguinal, despues de operacion hernia inguinal, despues de una operación de hernia inguinal, cuánto tiempo de recuperación de una hernia inguinal, hernia abdominal de grasa, hernia de grasa, hernia inguinal dolor lumbar, hernia inguinal y dolor lumbar, hernia discal dolor inglehernia abdominal no visible, hernia pared abdominal, hernia de la pared abdominal, dolor meses después operación hernia inguinal, malla hernia inguinal dolor, hernia de ombligo bebes, hernia umbilical en recien nacidos, hernia bebe, hernia de ombligo en bebes, tipos de hernia discal, tipos hernia discal, hernia discal tipos, tipos de hernias de hiato, hernias de hiato tipos, tipos de hernia de hiato, cuanto dura una operación de hernia de hiato, hernia de hiato operación y recuperación, hernia de hiato operacion y recuperacion, hernia pierna, hernia muscular pierna, abdominales con hernia discal, abdominales hernia discal