https://sputniknews.lat/20231003/amlo-cuestiona-la-ayuda-militar-de-eeuu-a-kiev-es-lo-mas-irracional-que-puede-haber-1144335010.html

AMLO cuestiona la ayuda militar de EEUU a Kiev: "Es lo más irracional que puede haber"

AMLO cuestiona la ayuda militar de EEUU a Kiev: "Es lo más irracional que puede haber"

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó el 2 de octubre que Estados Unidos, al mismo tiempo que se rehúsa a apoyar a los países de... 03.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-03T02:10+0000

2023-10-03T02:10+0000

2023-10-03T03:07+0000

méxico

eeuu

ucrania

andrés manuel lópez obrador

congreso de eeuu

américa latina

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142635411_0:132:1600:1033_1920x0_80_0_0_75213fa99ec0125980d285621b9f889f.jpg

"Ahora estaba viendo que ya no están autorizando el apoyo para el conflicto en Ucrania, pero, ¿cuánto han destinado a Ucrania? 30 o 50.000 millones de dólares (...), que es lo más irracional que puede haber, y dañino", declaró el mandatario en su conferencia matutina. Las declaraciones del tabasqueño suceden días después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó cancelar los programas de ayuda a México alegando que el país latinoamericano no realiza acciones para frenar el tráfico de fentanilo. Asimismo, el jefe de Estado mexicano desmintió las acusaciones y recordó que, de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en Washington, "estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro". "Pero no creo que les funcione, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense y saben muy bien que estamos nosotros haciendo un esfuerzo, estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos, que no han resuelto estos políticos falsarios, no lo han resuelto, el grave problema del consumo del fentanilo, por el que pierden la vida 100.000 jóvenes cada año", aseveró.Agregó que en México se entregan 12 millones de becas a estudiantes y se emplea como aprendices a jóvenes que no tienen trabajo y no están estudiando a través del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, para lo que el país latinoamericano destina 25.000 millones de pesos al año. En ese sentido, los 50 millones de dólares que canceló el Senado estadounidense, precisó López Obrador, representan cerca del 4% de Jóvenes Construyendo el Futuro. "Antes enviaban eso y helicópteros artillados, el Plan Mérida, armas. No, nosotros lo que queremos es que inviertan en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, que procuren que haya empleos, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes". Después del inicio del conflicto en Ucrania, los gastos de Estados Unidos en ayuda a Kiev, particularmente en municiones y equipos militares, alcanzaron sumas exorbitantes, superando los 68.000 millones de dólares. El primer paquete de ayuda militar fue aprobado por los legisladores estadounidenses en marzo de 2022, pocos días después del lanzamiento de la operación militar rusa, por un total de 13.600 millones de dólares. Poco después, en mayo, añadieron otros 40.000 millones de dólares. En septiembre, los políticos estadounidenses lanzaron un paquete más, de 13.700 millones de dólares.A finales de noviembre del año pasado, el presidente del país, Joe Biden, dio luz verde a un nuevo paquete de asistencia de defensa a Ucrania por un total de 400 millones de dólares. Mientras que el 7 de diciembre de 2022, los comités de ambas Cámaras del Congreso aprobaron un presupuesto militar récord para el año fiscal 2023 por un total de 847.300 millones de dólares.Sin embargo, actualmente la inclusión de fondos destinados a Kiev en el presupuesto de Defensa del país está suscitando una fuerte oposición por parte de varios miembros de la Cámara de Representantes y se está convirtiendo en un escollo para su aprobación.Por ejemplo, el 26 de septiembre pasado, la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene comentó que "durante semanas" ha estado pidiendo que la financiación a Ucrania por parte de los contribuyentes estadounidenses se elimine de los proyectos de ley sobre asignaciones.El mismo mes, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también expresó su intención de eliminar los 300 millones de dólares del proyecto de ley de Defensa y programar una votación separada específicamente para la financiación. Poco después, sin embargo, dio marcha atrás afirmando que sería "demasiado difícil" eliminar la ayuda a Ucrania de la legislación del Pentágono.

https://sputniknews.lat/20230929/camara-de-representantes-de-eeuu-retira-ayuda-a-ucrania-del-proyecto-de-ley-de-gastos-de-defensa-1144229658.html

https://sputniknews.lat/20231002/es-vital-para-eeuu-estar-constantemente-en-guerra-su-economia-depende-de-ello-1144302785.html

méxico

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, ucrania, andrés manuel lópez obrador, congreso de eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania