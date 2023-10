https://sputniknews.lat/20231004/que-ocurrira-tras-la-destitucion-de-mccarthy-como-jefe-de-la-camara-de-representantes-de-eeuu-1144386689.html

¿Qué ocurrirá tras la destitución de McCarthy como jefe de la Cámara de Representantes de EEUU?

La Cámara de Representantes de EEUU destituyó al congresista estadounidense Kevin McCarthy como presidente de la Cámara con 216 votos a favor y 210 en contra... 04.10.2023, Sputnik Mundo

Es posible que el Gobierno estadounidense haya esquivado un cierre cuando el Congreso aprobó por los pelos un acuerdo provisional de última hora para prorrogar la financiación otros 45 días durante el fin de semana, pero el Capitolio se ha visto sumido en una mayor confusión.El 3 de octubre, la Cámara de Representantes de EEUU destituyó al congresista Kevin McCarthy (republicano por California) como presidente de la Cámara. La decisión se tomó después de que fracasara una moción anterior.La destitución se logró con 216 votos a favor y 210 en contra, con ocho republicanos que se unieron a los demócratas para destituir a McCarthy. Es la primera vez en 113 años que la Cámara Baja votaba sobre la destitución de su presidente y la primera vez que lo logró.De hecho, solo un día antes, Matt Gaetz (republicano por Florida) acusó a McCarthy de hacer un "trato secreto" con el presidente Joe Biden sobre la financiación de Ucrania para conseguir la aprobación de la ley de financiación a corto plazo. El presidente de la Cámara recién destituido había negado haber hecho tal trato a cambio de votos demócratas.La tarea urgente ahora es nombrar un nuevo líder para la Cámara.¿Quién dirige ahora la Cámara?Patrick McHenry (republicano por Carolina del Norte), miembro del Comité de Servicios Financieros, ha sido nombrado presidente de la Cámara por el momento. El exconsultor de medios y operador político de Carolina del Norte encabezaba la lista de miembros para sucederle que McCarthy presentó tras su eventual elección como presidente de la Cámara en enero, después de 15 rondas de votación.El receso durará una semana. Los republicanos volverán al trabajo el 11 de octubre para celebrar elecciones internas con el fin de designar a un sustituto, siendo posible que se celebren elecciones al día siguiente, informaron legisladores que participaron en el debate.¿Quién podría ser el nuevo presidente?El trabajo de la Cámara de Representantes "decapitada" ha quedado prácticamente paralizado. Así que lo primero que necesita la Cámara es presentar candidatos viables para su Presidencia.McCarthy fue citado diciendo que no trataría de recuperar el puesto.McHenry, parece satisfecho con su papel de presidente del Comité de Servicios Financieros. Declaró públicamente que "en absoluto" quiere ser presidente de la Cámara, pero discutió la candidatura de Steve Scalise, el líder de la mayoría de la Cámara, diciendo a los periodistas que sería un "fenomenal presidente".No obstante, algunos miembros del Partido Republicano han indicado que apoyarían la candidatura de Scalise, con el congresista Austin Scott (republicano por Georgia) diciendo:Aunque la oficina de Scalise aún no ha ofrecido ningún comentario, el propio líder de la mayoría de la Cámara no descartó la candidatura anteriormente, diciendo: "Me gusta trabajar con Tom [Emmer] y nuestro equipo de liderazgo, y tenemos mucho trabajo por hacer. Pero no he hecho ningún anuncio formal".Otros posibles candidatos son:El congresista Matt Gaetz (republicano por Florida), que promovió la destitución de McCarthy, declaró a la prensa que había hablado con Emmer, pero no reveló ningún detalle de la conversación. Gaetz añadió que le gustaría escuchar a Scalise en relación con una posible candidatura a la presidencia antes de nominarle. Gaetz también compartió que Scalise es el "tipo de persona" a la que podría apoyar.El congresista Troy Nehls (republicano por Texas), jugando con el hecho de que el presidente no tiene que ser un representante electo, anunció que cuando la Cámara vuelva a reunirse él "propondría a Donald J. Trump como presidente de la Cámara de Representantes".El representante Greg Steube (republicano por Florida) compartió esta opinión y publicó en X (antes Twitter) que Trump sería un gran presidente de la Cámara.

