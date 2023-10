https://sputniknews.lat/20231004/ucrania-en-apuros-primer-paso-de-eeuu-y-eslovaquia-para-cerrarle-el-grifo-de-dinero-y-armas-1144392297.html

Ucrania en apuros: ¿primer paso de EEUU y Eslovaquia para cerrarle el grifo de dinero y armas?

Ucrania en apuros: ¿primer paso de EEUU y Eslovaquia para cerrarle el grifo de dinero y armas?

Senado de EEUU. Resultado aplastante que aplasta a Ucrania: 88 a 9 ganaron quienes, además de aprobar un balón de oxígeno con 45 días de caducidad a la... 04.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-04T16:02+0000

2023-10-04T16:02+0000

2023-10-04T16:02+0000

al contado

ucrania

eeuu

eslovaquia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/04/1144392032_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_099d0c8cd86123c4501b457491f2284a.jpg

Ucrania en apuros: ¿primer paso de EEUU y Eslovaquia para cerrarle el grifo de dinero y armas? Ucrania en apuros: ¿primer paso de EEUU y Eslovaquia para cerrarle el grifo de dinero y armas?

El Congreso de EEUU patea la pelota hacia adelanteLa aprobación in extremis de este salvavidas para la Administración Biden ha sido una medida desesperada que evita una crisis innecesaria, según el propio presidente del país norteamericano.La resolución, que tiene su obsolescencia programada para el próximo 17 de noviembre, contempla ayuda para desastres naturales, también incluye una medida para mantener operativa la Administración Federal de Aviación, pero no financiación adicional para Ucrania o la seguridad fronteriza.Entonces, el ya expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, declaró que sus prioridades tenían más que ver con los propios intereses de EEUU —en especial con la seguridad en la frontera—, que con proporcionar ayuda adicional a Ucrania, incluidas las armas.Según Walter Formento, director del Centro de Investigaciones en Política y Economía [CIEPE], estas luchas presupuestarias en EEUU son un conflicto que ya arrastra por lo menos 10 años."El enfrentamiento entre los sectores del Partido Republicano muestra la distinta posición entre los que están apostando a fortalecer la economía local norteamericana, y los sectores de Nueva York y California, que siguen pensando en función de los intereses de las trasnacionales globales que se manejan en Davos, y que desnacionalizan el aparato productivo norteamericano. Y ese es el conflicto principal entre republicanos y demócratas que se manifiesta cada año a la hora de finalizar el ciclo legislativo y su reinicio posterior", explica Formento.EEUU y Eslovaquia dejarían de financiar a Ucrania: Kiev se inquietaA la luz de estas medidas, el diputado del Parlamento ucraniano Oleksii Goncharenko dijo que Kiev necesitaba adoptar nuevas medidas para garantizar el apoyo continuo, tanto de los funcionarios estadounidenses, como del público en general, al indicar que sin ese apoyo, los ucranianos "prácticamente no tienen ninguna posibilidad" de defenderse, tal como escribió en su canal de Telegram.En este contexto, el pasado fin de semana hubo elecciones en Eslovaquia, en las que triunfó el partido Smer del ex primer ministro Robert Fico, quien tras confirmarse los resultados, declaró que si forma Gobierno, hará todo lo posible para que la paz llegue a Ucrania "lo antes posible"."Esto que se manifiesta en Hungría y Eslovaquia recorre a todas las naciones y países de la Unión Europea [UE]. Pero es sabido que los grandes actores del poder financiero global, que tienen sectores socio-liberales cercanos en la UE, no tienen todo un frente que se vaya consolidando en los partidos social-demócratas de la UE, que están observando que empiezan a darse las condiciones para poder tomar distancia de la OTAN, de Davos, y del conflicto en Ucrania, que para Alemania, para Francia, para Italia y para el resto de naciones que componen la UE, es cada vez más un gran costo y no tiene nada, nada de beneficios", subraya Walter Formento.

ucrania

eeuu

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

ucrania, eeuu, eslovaquia, аудио