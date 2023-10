https://sputniknews.lat/20231005/turquia-apoya-la-presencia-de-rusia-en-las-negociaciones-sobre-ucrania-1144427323.html

Turquía apoya la presencia de Rusia en las negociaciones sobre Ucrania

ANKARA (Sputnik) — Ankara está a favor de la presencia de Moscú durante todas las negociaciones internacionales sobre el conflicto ucraniano, declaró a Sputnik... 05.10.2023, Sputnik Mundo

La fuente se negó a responder a la pregunta aclaratoria sobre qué países están en contra de la presencia de Rusia en las negociaciones. A finales de junio tuvieron lugar en la capital danesa, Copenhague, negociaciones sobre Ucrania, con la participación de los miembros del Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido; algunos países BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) y representantes de Kiev. En este encuentro se debatieron diferentes formas para implementar la llamada "fórmula de paz" del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero no se produjo ninguna declaración conjunta. Posteriormente, Arabia Saudí acogió durante el primer fin de semana de agosto de 2023, en la ciudad de Yeda, conversaciones de paz sobre Ucrania, a las que invitó a representantes de unos 40 países, pero no de Rusia. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.La parte rusa ha reiterado su disposición a dialogar con Ucrania en repetidas ocasiones. El 28 de febrero de 2022, ambos países entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo, pero no lo lograron. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo de 2022 en Estambul, a puerta cerrada. Desde entonces, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, no solo se negó a negociar con Moscú, sino también firmó en octubre de 2022 un decreto sobre la prohibición de tales conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

