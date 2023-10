https://sputniknews.lat/20231006/miembro-del-parlamento-japones-rusia-no-es-culpable-el-origen-de-todo-hay-que-buscarlo-en-kiev-1144429733.html

Miembro del Parlamento japonés: "Rusia no es culpable, el origen de todo hay que buscarlo en Kiev"

Miembro del Parlamento japonés: "Rusia no es culpable, el origen de todo hay que buscarlo en Kiev"

Moscú "no tiene la culpa de todo" y el origen de los actuales acontecimientos "hay que buscarlo en Ucrania", afirmó a Sputnik el miembro del Parlamento de... 06.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-06T09:50+0000

2023-10-06T09:50+0000

2023-10-06T09:50+0000

internacional

japón

🌏 asia

rusia

📈 mercados y finanzas

ucrania

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/05/1144429376_0:31:2822:1618_1920x0_80_0_0_cf27ebcf9d036859dec5b5e40e5b002e.jpg

Muneo Suzuki dejó claro que no apoya la opinión pública japonesa que culpa a Rusia en el inicio del conflicto ucraniano, declarada "el mal absoluto", y afirmó que era Ucrania la que no había cumplido los acuerdos de Minsk. El 19 de febrero de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a pedir una revisión del Memorándum de Budapest, que comprometía a Kiev a ser un Estado desnuclearizado. Según Suzuki, Zelenski no debería haber hecho tal declaración, que incitó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a poner en marcha la operación militar especial. Tanto en Japón como en el extranjero, existe la percepción de que Rusia es mala y Ucrania buena, añadió Suzuki y recordó que "trató con Moscú más que nadie". Muneo Suzuki, que desde 2022 ha sido constantemente criticado en internet por su "postura prorrusa", afirmó que la forma de pensar de los japoneses está cambiando gradualmente: está aumentando el número de los que expresan opiniones más equilibradas sobre lo que está ocurriendo.Suzuki comunicó que en el año 2022, cuando comenzó la operación militar especial, los sentimientos de apoyo a Ucrania y simpatía por sus residentes eran extremadamente fuertes en la sociedad japonesa. Sin embargo, continuaron las constantes peticiones de los ucranianos para que les dieran dinero y armas, aunque no se sabía adónde iba a parar la ayuda suministrada.Poco a poco, Japón también se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con la ayuda suministrada, agregó el político. Hubo gente que se cuestionó ligeramente si todo lo que contaba el presidente Zelenski era cierto, afirmó Suzuki. Según sus palabras, Japón se está calmando poco a poco, y "eso es bueno". Declaró firmemente que Rusia no tiene la culpa de todo, y subrayó que el origen de los actuales acontecimientos hay que buscarlo en Ucrania.Además, destacó la importancia de las relaciones entre Tokio y Moscú, señalando que si Rusia, la mayor potencia energética, y Japón, que posee las mejores tecnologías aplicadas, unen sus fuerzas, ello indudablemente beneficiará al mundo.Señaló que la parte rusa está mostrando cierto interés en Japón y que la parte japonesa debería darse cuenta de ello, y destacó que el país asiático compra a Moscú el 10% de todos sus recursos energéticos. Si esa cifra dejara de estar disponible de repente, sería un desastre, advirtió Suzuki. Esto demuestra por sí solo la atención que Rusia presta a Japón, según su opinión. Y Japón ya debería ser consciente de ello, subrayó. Suzuki informó también que había conseguido mantener conversaciones constructivas e intercambiar puntos de vista con dignatarios rusos sobre la economía de Rusia y los problemas de las relaciones entre ambos países. El 2 de octubre, el parlamentario japonés se reunió con el viceministro de Asuntos Exteriores, Andréi Rudenko. Durante el encuentro también trataron el tema de la pesca de recursos marinos que los pesqueros japoneses realizaban en aguas de las cuatro islas Kuriles del Sur. Las negociaciones nipo-rusas sobre este asunto aún no han comenzado, y se ha llegado a una situación sin precedentes: la pesca de terpuga del norte "sigue siendo imposible", resumió.

https://sputniknews.lat/20231005/puede-biden-seguir-armando-a-ucrania-mientras-se-agotan-los-fondos-del-pentagono-para-ucrania-1144406947.html

japón

🌏 asia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, 🌏 asia, rusia, 📈 mercados y finanzas, ucrania, 💬 entrevistas