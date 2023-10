"A Biden le importa más la frontera de Ucrania que la de EEUU"

"En última instancia, el problema de seguridad fronteriza no está en el Capitolio; está en la Casa Blanca. Incluso si el Congreso aprueba más dinero para la frontera, no habrá diferencia si Biden no hace cumplir la ley. Tiene los recursos y las autoridades que necesita en este momento. Simplemente se niega a utilizarlos. Y mientras así lo haga, la frontera seguirá estando fuera de control y Ucrania pagará el precio", concluye el Washington Post.