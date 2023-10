https://sputniknews.lat/20231009/amlo-cambia-de-opinion-a-pesar-de-la-presencia-de-peru-si-viajara-a-la-cumbre-de-la-apec-1144561902.html

AMLO cambia de opinión: a pesar de la presencia de Perú, sí viajará a la cumbre de la APEC

AMLO cambia de opinión: a pesar de la presencia de Perú, sí viajará a la cumbre de la APEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que asistirá al foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, en inglés) que se celebrará... 09.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-09T15:32+0000

2023-10-09T15:32+0000

2023-10-09T15:34+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

apec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144561728_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9046ef986e50501d20b4d178400ef6f0.jpg

"El 14 y 15 de noviembre vamos a estar en San Francisco, California. Es que tenía dos opciones, era Washington para el día 2, 3, 4 y San Francisco y opté por San Francisco porque nos importa mucho por la relación económica comercial, la reunión del Pacífico y Asia. Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo", afirmó en conferencia de prensa.El 21 de septiembre pasado, el mandatario mexicano había anunciado que no acudiría a este viaje por la presencia de Perú."No voy a asistir [a la reunión de San Francisco] porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico. No queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente [estadounidense] Joe Biden", dio a conocer en ese momento.Desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue destituido y detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Dina Boluarte, al que tildó de espurio.

https://sputniknews.lat/20230923/la-negativa-de-amlo-de-viajar-a-eeuu-es-una-muestra-de-autonomia-de-mexico-1144011903.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, méxico, apec