Israel y Hamás: "precio del petróleo y reacción de EEUU desencadenante de tensión a escala mundial"

Escalada a todo nivelCon el índice de referencia mundial Brent cotizando casi un 5% por encima de los 88 dólares el barril el lunes, a EEUU, y sobre todo a Europa, la situación de sus economías se puede volver insostenible con tantos frentes abiertos, y no precisamente sólo a causa del precio del petróleo, donde las cuestiones geopolíticas pueden seguir en una deriva de empeoramiento para el Occidente colectivo.En este sentido, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, avisa que la escalada general, puede llevar a EEUU, a Israel y a otras potencias occidentales, a presionar en todos los sentidos, no sólo por la escalada del precio del crudo, sino también por el lugar geoestratégico que tienen Israel y Palestina en todo el estrecho, en el canal de Suez y en toda el área."Aparte de eso, por la situación económica en la que puede quedar Israel, que es uno de los grandes emporios en alta tecnología de vigilancia y represión. También para la cuestión que puede implicar para los pueblos musulmanes, de tal forma que muchos conflictos que están soterrados o en tensión, puedan dar saltos a una mayor oposición al imperialismo", observa el analista.Precio del petróleo, apenas uno de los factores"Teniendo todo esto en cuenta, sí es posible que los nervios cundan en EEUU, en Israel, en la OTAN. Porque sabemos que los nervios ya han cundido, y la tensión de la incertidumbre está azotando a otro de los problemas de las áreas clave en el mundo ahora, como es Ucrania", apunta el experto.El analista añade que "si el imperialismo no controla rápidamente Palestina, si no controla rápidamente los efectos boomerang que todo eso puede tener, puede encontrarse con situaciones que se les están yendo de las manos en todos los sitios. Y eso es inquietante, porque el imperialismo puede responder endureciendo todas las posturas y medidas, lo que sería un factor desencadenante de una tensión mayor a escala mundial, en la cual el precio del petróleo sería aumentar el malestar dentro de Europa, dentro de Japón, dentro de EEUU, dentro de Australia, de Nueva Zelanda, es decir, los países imperialistas", advierte Iñaki Gil de San Vicente.

