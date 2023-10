https://sputniknews.lat/20231011/el-conflicto-entre-israel-y-palestina-acelera-el-ocaso-de-la-hegemonia-occidental-1144616158.html

El conflicto entre Israel y Palestina acelera el ocaso de la hegemonía occidental

El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles hacia Israel desde la Franja de Gaza. A su vez, realizó una incursión armada en el sur del país hebreo, por lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que su país está en estado de guerra. Al respecto, "el ataque palestino tomó por sorpresa el mito del aparato de seguridad y espionaje israelí y lo demolió", aseveró Pagani.Las cancillerías occidentales han hablado de guerra, "pero el contexto parece más el del levantamiento popular contra una ocupación que dura décadas, que el de una guerra entre ejércitos convencionales", indicó. En este sentido, "el conflicto entre palestinos e israelíes nunca ha sido simétrico, puesto que la desproporción de fuerzas siempre ha implicado una gran diferencia en torno a la cantidad de víctimas civiles en detrimento de los palestinos", consideró el historiador.Occidente, siempre del lado de Tel AvivLa actitud de la llamada comunidad internacional, "que en realidad es EEUU y la Unión Europea, nunca ha sido equidistante entre las razones de los palestinos y las de Israel", sostuvo. Por el contrario, "desde Occidente se recurrió sistemáticamente a dobles estándares, liquidando todos los compromisos formales asumidos durante décadas con las Naciones Unidas hacia el pueblo palestino". Solo la miopía occidental podría creer que "esta arbitrariedad no podría tener repercusiones", concluyó.La derecha chilena apunta a privatizar la principal estatal minera En el marco de una situación económica cada vez más difícil, "desde la derecha chilena hay voces que apuntan a privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)", dijo a Sputnik el analista chileno Javier Candia.La coyuntura económica del país está bastante complicada, "debido a que como es básicamente un proveedor de materias primas sin elaboración, depende mucho de la situación económica del mundo, particularmente de EEUU y China", aseveró el analista chileno. En ese sentido, "el dólar ha superado los 900 pesos chilenos, lo cual genera dificultades para las importaciones". Por otro lado, "China ha disminuido el consumo de cobre y litio, lo cual ha desplomado sus precios", añadió.Más aun, "debido a las políticas privatizadoras de la dictadura de Pinochet, así como de los primeros gobiernos de la concertación, la Codelco no controla la mayor parte del mineral que se produce en el país, sino que produce alrededor de un tercio del cobre y entrega todos sus ingresos al Estado", dijo. Por lo tanto, "no compite en igualdad de condiciones con las empresas privadas del sector". Por este motivo, "desde la derecha hay voces que apuntan a privatizar esta empresa", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

