Exasesor del Pent谩gono: Rusia elimin贸 a los instructores de la OTAN en Ucrania

Las tropas rusas eliminaron a los instructores de la Organizaci贸n de la Tratado de Atl谩ntico Norte (OTAN) que entrenaban soldados ucranianos en la zona de la... 11.10.2023, Sputnik Mundo

La afirmaci贸n fue dada en una entrevista publicada el 9 de octubre y realizada por el economista brit谩nico y exmiembro del Parlamento Europeo, Godfrey Bloom. Durante la charla, el estadounidense asever贸 que en las 煤ltimas 24 o 48 horas en Ucrania "a unas 30 millas [48 kil贸metros] detr谩s de las l铆neas del frente ucraniano, fue la destrucci贸n de un grupo de soldados ucranianos, unos cientos de ellos, junto con instructores de la OTAN de Estados Unidos y Reino Unido. Todos murieron en un ataque. No puedes moverte en ese pa铆s sin que te detecten", afirm贸 el ex oficial.Macgregor a帽adi贸 que Kiev no tiene medios para derribar un sistema de vigilancia tan sofisticado y multifac茅tico. Anteriormente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medv茅dev, ya hab铆a enfatizado que los instructores brit谩nicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania se tornar铆an un objetivo leg铆timo para el Ej茅rcito ruso y ser铆an eliminados. Adem谩s, tild贸 de cretino al nuevo ministro de Defensa brit谩nico, Grant Shapps, por su declaraci贸n de trasladar los programas de adiestramiento de soldados ucranianos al territorio de la propia Ucrania. A principios de agosto, documentos de la Embajada danesa en Kiev a los que Sputnik tuvo acceso demostraron que instructores militares de la OTAN procedentes de Dinamarca y el Reino Unido fueron a entrenar a combatientes ucranianos en la base de Azov (organizaci贸n terrorista proscrita en Rusia). De acuerdo con el presidente ruso Vlad铆mir Putin, la contraofensiva de las tropas ucranianas 鈥攔espaldada por Washington y sus aliados de la OTAN鈥 fracas贸 y ha dejado m谩s de 90.000 p茅rdidas desde que comenz贸 en junio pasado. "Solo desde el 4 de junio, las unidades ucranianas han perdido a m谩s de 90.000 personas [entre muertos y heridos], son p茅rdidas sanitarias irrecuperables, as铆 como 557 tanques y casi 1.900 veh铆culos blindados de diversas clases", dijo el mandatario durante la sesi贸n plenaria de la 20陋 reuni贸n del Club Internacional de Debate Vald谩i, en Sochi.

