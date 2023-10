https://sputniknews.lat/20231012/los-fallos-de-inteligencia-operativos-y-logisticos-de-israel-hicieron-posible-el-ataque-de-hamas-1144626097.html

Los "fallos de inteligencia, operativos y logísticos de Israel" hicieron posible el ataque de Hamás

En primer lugar, según la nota, los oficiales de inteligencia no habían rastreado debidamente los canales de comunicación clave a los que recurrían los atacantes palestinos. En segundo lugar, continúa, los militares israelíes habían confiado excesivamente en los equipos de vigilancia fronteriza, que los atacantes no tuvieron problemas en desactivar.Además, subraya el texto, los comandantes israelíes estaban concentrados en el momento del ataque en una base fronteriza. Cuando esta quedó arrollada por las fuerzas atacantes, la comunicación fue cortada con el resto de las Fuerzas Armadas israelíes. Destaca también la predisposición de aceptar las declaraciones de los líderes militares gazatíes realizadas en conversaciones telefónicas intervenidas, en el sentido de que no estaban preparando un ataque. Según se informa, la inteligencia israelí está determinando ahora si estas llamadas eran reales o fingidas.En los meses anteriores a la escalada del conflicto palestino-israelí, los jefes de seguridad de Israel habían hecho suposiciones erróneas sobre el grado de amenaza que suponía para el país el grupo militante Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, según fuentes citadas.Señalaron también que Hamás había mantenido un perfil bajo durante el año 2022, mientras que un grupo más pequeño con base en Gaza, Yihad Islámica (prohibido en Rusia), había acaparado más la atención. Los dirigentes de Hamás también aceptaron un acuerdo negociado por Catar para poner fin a los disturbios en la valla fronteriza en septiembre, lo que también contribuyó a dar la impresión de que el grupo militante no pretendía ninguna escalada, agregaron.El documento recuerda que varios días antes del ataque, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, concedió una entrevista en la que afirmó que "Hamás está muy, muy contenido y comprende las implicaciones de un nuevo desafío". Además, el énfasis se desplazó a las amenazas que emanaban de los militantes libaneses que flanquean la frontera norte de Israel en los informes de inteligencia israelíes a los altos jefes de seguridad hace varios días. Mientras tanto, los oficiales de inteligencia describieron a Hamás como "disuadido" con éxito. Estas suposiciones también se vieron reforzadas por las llamadas telefónicas intervenidas entre operativos de este movimiento palestino, indica el texto. Los agentes de inteligencia israelíes tuvieron la impresión de que, tras la escalada del conflicto en Oriente Medio en mayo de 2021, Hamás no pretendía enzarzarse en combates con Israel, añade. "Fallo operativo fatal"La nota afirma que el sistema de seguridad fronteriza israelí se basa principalmente en cámaras de vigilancia, barreras en la superficie, un muro subterráneo para impedir la excavación de túneles y ametralladoras teledirigidas. Los mandos israelíes consideraban que este sistema era inexpugnable, indica el documento, y en consecuencia, se consideró que no había necesidad de estacionar físicamente un número significativo de soldados a lo largo de la frontera. El Ejército israelí optó por reducir drásticamente el número de efectivos en esa zona y redirigir a los soldados a otras áreas, como Cisjordania, según la publicación.Sin embargo, Hamás había explotado la vulnerabilidad del sistema de seguridad israelí controlado a distancia en la frontera drones para atacar las torres de telefonía móvil que transmiten señales, aclara el informe.El documento detalla que después de que los drones inutilizaran el sistema, los soldados situados detrás de las líneas del frente no recibieron la alarma de que la valla fronteriza había sido traspasada. En cuanto a la propia barrera física, los infiltrados de Hamás la atravesaron con mayor facilidad de lo que aparentemente habían previsto los funcionarios israelíes. Así, más de 1.500 combatientes lograron llegar al menos a cuatro bases militares israelíes tras franquear cerca de 30 puntos fronterizos, algunos de ellos utilizando alas delta para superar las barricadas, según la nota.Otro "fallo operativo fatal" fue el hecho de que los líderes de la división de Gaza del Ejército israelí habían sido hacinados todos en un mismo lugar de la frontera, comunicaron funcionarios israelíes. Como resultado, una vez que la base fue invadida por los atacantes, la mayor parte de los oficiales superiores murieron, resultaron heridos o fueron tomados como rehenes, precisa la nota.Todos los factores mencionados dificultaron una respuesta coordinada, en medio de una incapacidad para comunicar la gravedad de la situación al alto mando militar en Tel Aviv, agrega la publicación. Con las bases de la Fuerza Aérea israelí "a solo unos minutos de vuelo", informaron los oficiales, no se proporcionó una rápida cobertura aérea, y se perdieron horas de tiempo de respuesta. "Acabaremos con esto (...) Saben que esto será investigado", declaró el portavoz militar israelí, teniente coronel Richard Hecht.

