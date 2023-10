https://sputniknews.lat/20231014/elecciones-en-argentina-el-pais-se-debate-entre-dos-modelos-opuestos-de-pais-1144739261.html

Elecciones en Argentina: el país se debate entre dos modelos opuestos de país

Elecciones en Argentina: el país se debate entre dos modelos opuestos de país

A pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, el internacionalista Juan Pablo de María dialogó 'GPS Internacional' para... 14.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-14T02:26+0000

2023-10-14T02:26+0000

2023-10-14T02:26+0000

gps internacional

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

méxico

claudia sheinbaum

javier milei

sergio massa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0e/1144740016_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_634f98ab1250f6b091e72a59ad0e6ebe.jpg

Elecciones en Argentina: el país se debate entre dos modelos opuestos de país Elecciones en Argentina: el país se debate entre dos modelos opuestos de país

Sergio Massa es el candidato que carga sobre sus espaldas el desafío de llegar al balotaje en medio de una crisis inflacionaria y un escenario electoral incierto. Ello fue evidente en el último debate televisivo previo a la primera vuelta electoral, "en el que se observó un intercambio tenso y picante, particularmente debido a los temas que se trataron como el trabajo y producción", dijo De María. Entre los mayores desafíos del país se encuentra "la inflación y la pobreza, que siguen creciendo", lamentó.Con respecto al caso de Javier Milei, "si bien se presenta como un outsider de la política, realmente no lo es, ya que tiene un cargo de diputado desde hace casi dos años", dijo. En cuanto al carácter liberal de sus propuestas, "vale decir que hay varios liberales que no concuerdan para nada con él, particularmente en torno a la dolarización, que es considerada irrealizable", sostuvo. En este sentido, "el liberalismo que pregona este candidato es beneficioso únicamente para un sector muy pequeño del país".Desde la derecha se incita a una mayor crisis económicaVarios actores de la derecha política del país "pretenden agudizar la crisis para hacer de la Argentina un país colonial al servicio de los grandes y poderosos intereses de las potencias mundiales", señaló. En este marco, "en estas elecciones están en juego la autonomía y la soberanía política del país, porque Milei es un candidato que pone en jaque eso, lo cual es muy peligroso para la sociedad argentina en su conjunto", concluyó el magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO Argentina.México: el oficialismo es favorito El oficialista Morena "proyecta a Sheinbaum como su candidata de cara a las elecciones presidenciales del 2024", indicó a Sputnik el analista político Ariel Noyola.A un año de las elecciones "las tensiones políticas aparentemente se han amainado, ya que Claudia Sheinbaum, quien era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue designada como la coordinadora de los trabajos de denominada cuarta transformación". En términos tácitos, "ello implica la candidatura a la presidencia de la República de cara a 2024", explicó Noyola. En este sentido, "la candidata ya se está reuniendo con distintos grupos empresariales a lo largo del país".En esta coyuntura, "Sheinbaum ha afirmado que toda persona es bienvenida si apoya a su proyecto político, lo cual ha generado diversas críticas", expresó. Ello es debido a las dudas sobre si estos pactos no implicarían "un relevo mucho más acotado en comparación con el mandato de López Obrador". Al mismo tiempo, "la oposición se está descalabrando, ya que su candidata, Xóchitl Gálvez, está a 30 puntos por debajo de la candidata oficialista según las últimas encuestas", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.Cultura.En el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

argentina

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

argentina, elecciones generales en argentina (2023), méxico, claudia sheinbaum, javier milei, sergio massa, аудио