México, un edén para la banca: "Es uno de los mejores negocios que se tienen en este momento"

"Nos estamos volviendo en un edén para los bancos extranjeros porque aquí obtienen ganancias fáciles rápidas y sin problemas", opinó el profesor en economía internacional y finanzas públicas Raúl Morales Chávez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con Sputnik.Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dadas a conocer esta semana indican que, entre enero y agosto, los bancos que operan en el país obtuvieron 181.245 millones de pesos de ganancias (un poco más de 10.000 millones de dólares), aumento de 14.5% en términos reales si se compara con los 152.112 millones (unos 8.400 millones de dólares) reportados en el mismo lapso del año pasado.El dinamismo del crecimiento de las utilidades es 2,5 veces superior al que tiene el crecimiento del crédito. Para un periodo similar, se trata de la cifra más alta desde que hay registros por parte del organismo regulador, que datan de 1998.La fórmula: intereses, comisiones y deudaEl profesor Morales destaca que el sector de la banca —controlada en 80% por firmas extranjeras— fue unos de los pocos ámbitos económicos en México que no se vio afectado por la pandemia de COVID-19, sino que al contrario, aumentó sus ganancias.De acuerdo con el especialista de la UNAM, son tres los factores que influyeron para que el sector bancario no se viera afectado por la crisis del coronavirus:En noviembre de 2018, a unos días de que comenzara la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo parlamentario de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Senado presentó una iniciativa para regular el cobro de comisiones de los bancos.En ese momento, el senador Ricardo Monreal, entonces coordinador del partido oficial en la cámara alta del Congreso mexicano, dijo que los cobros que realizan las instituciones bancarias en materia de comisiones son un concepto “cercano a la usura”.En mensajes publicados en redes sociales en esa época el parlamentario expresó que, pese a los puntos de vista de los grupos financieros y económicos contra la medida, Morena continuaría con su trabajo legislativo a favor de los ciudadanos.Ahora, cinco años después de ese intento de regular a la banca, ni la iniciativa de Morena ni ninguna otra en el mismo sentido han prosperado.Poder económico y políticoPara el profesor Raúl Morales, el bloqueo a la iniciativa de Morena a finales del 2018 es un reflejo del poder político que tiene la banca.El especialista en economía de la UNAM recordó el caso de la crisis de 2007-2009 que provocó la quiebra del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) en España. "¿Quién crees que los salvó? México", criticó.La CEO del banco español Santander, Ana Botín, ha visitado en siete ocasiones al presidente López Obrador desde que fue electo como titular del ejecutivo y durante los cinco años que lleva su gestión; la última fue en abril de este año."México es un país de los más atractivos en el mundo… cada vez vemos más inversión extranjera, irá a más, crecerá… tiene niveles de empleo altos, hay una oportunidad muy importante para el país en los próximos años", dijo Botín en noviembre pasado, durante otra visita al país, de acuerdo con la prensa local.Un reporte del diario La Jornada indicó que entre 2023 y 2025 la institución financiera de origen español, y que está entre las cuatro de mayor presencia en México, planea invertir 4.500 millones de dólares (a un ritmo de 1.500 millones cada año) con el fin de expandir su infraestructura tecnológica y ganar terreno en el sector bancario nacional.El profesor Morales explica que el marco regulatorio en México no es como en otros países, como Estados Unidos o algunos de la Unión Europea, donde las leyes son más estrictas con el sector bancario.Para el profesor universitario, sería necesario que un gobierno "fuerte" se sentara con la banca a negociar un marco regulatorio que proteja a los usuarios de los servicios bancarios, así como establecer límites a las comisiones en una modificación concreta o en una modificación a la ley.

