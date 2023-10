https://sputniknews.lat/20231016/la-esperada-tregua-humanitaria-en-gaza-se-atasca-sin-garantias-de-seguridad-de-israel--video-1144792676.html

La esperada tregua humanitaria en Gaza se atasca sin garantías de seguridad de Israel | Video

El 16 de octubre, varios medios informaron que Israel efectuará una tregua humanitaria en la zona sur de la Franja de Gaza durante cinco horas a partir de las... 16.10.2023, Sputnik Mundo

La noticia fue difundida también por la agencia de noticias Reuters. El medio declaró, citando a dos funcionarios de seguridad egipcios, que Israel acordó detener el fuego en un acuerdo alcanzado con Egipto y EEUU. La medida autorizaría la entrada de ayuda humanitaria a través del cruce fronterizo de Rafah. Sin embargo, Israel negó los informes sobre tregua, lo que causó decenas de camiones cargados de mercancías vitales para Gaza asediada permanecer en el lado egipcio a la espera de garantías de seguridad por la parte israelí. "Por el momento no hay un alto el fuego para la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y la salida de extranjeros", indicó un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Por ejemplo, solo la ONG egipcia Life Makers envió unos 150 camiones con ayuda humanitaria que se acumularon en la ciudad de El Arish en Egipto a la espera de la oportunidad de dirigirse al enclave. "No pueden pasar [a Gaza] debido a los repetidos ataques israelíes cerca del puesto de control", comunicó a Sputnik el portavoz de la organización, Abd El Rahman Habat.Señaló que entre las mercancías que deben llegar a Gaza se encuentran alimentos como dátiles, leche, agua, queso, miel y frijoles. "Hemos tratado de preparar una ayuda que pueda ser consumida de inmediato", agregó el activista.En cuanto al objetivo primordial de estos ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el representante permanente israelí ante la ONU, Gilad Erdan, declaró que el país hará todo lo posible para destruir a Hamás, pero el estado no tiene intención de ocupar los territorios de Gaza. En este sentido, durante su entrevista en el programa de televisión 60 minutos del canal CBS, Biden señaló que, en su opinión, Hamás debe ser eliminado, pero destacó la importancia de un corredor humanitario para ayudar a los civiles atrapados en medio de los combates. Comentando las hostilidades en curso, Biden, además, reconoció que EEUU no dispone de evidencias de participación iraní en la planificación del ataque sorpresa de Hamás contra Israel el 7 de octubre y rechazó la posibilidad de la entrada de militares estadounidenses en el conflicto entre el movimiento palestino e Israel.Asimismo, el diario The Wall Street Journal, citando a autoridades de defensa estadounidenses, informó el 16 de octubre que EEUU tiene a unos 2.000 uniformados prontos para ser desplegados en apoyo a Israel en su guerra contra Hamás. Las tropas, actualmente apostadas dentro y fuera de Oriente Medio, podrían proveer asesoramiento y apoyo médico, y provienen de una amplia gama de unidades militares estadounidenses, según el diario. No obstante, no participarían de combates.El 7 de octubre, las fuerzas del movimiento palestino Hamás, con sede en Gaza, lanzaron un ataque contra Israel, disparando miles de cohetes y enviando hombres armados contra comunidades israelíes. En respuesta al ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de hierro en la Franja de Gaza, mientras el ala militar del movimiento palestino Hamás anunció la operación Inundación de Al Aqsa. El 8 de octubre, el gabinete político-militar de Israel anunció oficialmente que el país entró en "estado de guerra" y que puede llevar a cabo "operaciones militares de gran escala". El 9 de octubre, el ministro de Defensa de este país, Yoav Gallant, anunció el bloqueo total de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, la mitad de las cuales son niños.Recientemente, la ONU ha pedido al Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu que detenga la orden de desalojar en 24 horas a 1,1 millones de personas del norte de la Franja de Gaza, debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras. A su vez, la Organización Mundial para la Salud (OMS) también exhortó a Israel a revocar su orden de evacuación con respecto a 22 hospitales con más de 2.000 pacientes en el norte de la Franja de Gaza, alertando que equivale a una sentencia de muerte para enfermos y heridos.

