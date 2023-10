https://sputniknews.lat/20231017/el-kremlin-a-eeuu-le-sera-dificil-explicar-para-que-biden-quiere-reprimir-a-putin-1144836420.html

El Kremlin: a EEUU le será difícil explicar para qué Biden quiere "reprimir a Putin"

PEKÍN (Sputnik) — Washington difícilmente podría explicar para qué quiere "reprimir a Putin", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, al comentar la... 17.10.2023, Sputnik Mundo

"Pero tarde o temprano ellos tendrán que explicarlo a sus contribuyentes", agregó, "porque el dinero que están gastando cae en saco roto. Hasta el momento no les ha resultado nada ni les resultará", subrayó. Biden, al fantasear sobre los objetivos que cumpliría durante su segundo mandato, dijo que solucionaría el conflicto en el Oriente Medio y reprimiría a los dirigentes de Rusia, así como lograría unir a Europa para "reprimir" a Rusia.Las elecciones en PoloniaAl mismo tiempo, Dmitri Peskov señaló Kremlin no espera cambios para mejor en las relaciones ruso-polacas a raíz de las elecciones legislativas que se celebraron en Polonia el 15 de octubre. El representante del Kremlin calificó de "absurdo" que se mantenga "semejante grado de hostilidad recíproca" entre dos naciones vecinas, pero responsabilizó de esa situación a Varsovia."No es por culpa nuestra (...) Los polacos no nos quieren, no son amigos para nosotros y adoptan una posición muy, pero muy hostil en todas las cuestiones que nos conciernen. No nos gusta eso", comentó Peskov.El partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), logró el 35,38% en las elecciones parlamentarias del 15 de octubre, frente al 30,7% de la principal fuerza de oposición, Coalición Cívica, según el escrutinio oficial. El resultado de PiS está muy por debajo del que consiguió en los comicios de 2019, cuando se quedó con 235 de los 460 escaños. Polonia se encamina a un gobierno de coalición y tanto el primer ministro en funciones, Mateusz Morawiecki, como el líder de Coalición Cívica, Donald Tusk, disputan actualmente el derecho a formarlo.

