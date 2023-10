https://sputniknews.lat/20231017/exoficial-de-inteligencia-de-eeuu-las-tropas-rusas-estan-rodeando-a-las-fuerzas-ucranianas-1144776238.html

Exoficial de inteligencia de EEUU: las tropas rusas están rodeando a las fuerzas ucranianas

Exoficial de inteligencia de EEUU: las tropas rusas están rodeando a las fuerzas ucranianas

Las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran en una situación terrible en las regiones de Zaporozhie y Járkov, estima el exoficial de inteligencia... 17.10.2023, Sputnik Mundo

Muy pronto el conflicto terminará con el colapso total del Ejército ucraniano, declaró el exoficial. Las tropas de Ucrania se están quedando sin hombres y sin armas, por lo que la contraofensiva simplemente se ha estancado, resumió Ritter.Los militares de Ucrania llevan cuatro meses ejecutando una contraofensiva en las regiones de al sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie, lanzando al combate a brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con material extranjero. Pero no han logrado sus objetivos en ninguna de las direcciones.La contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas no solo se ha estancado, sino que ha fracasado por completo, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Ucrania ha perdido 71.500 soldados en sus intentos de "obtener resultados a cualquier precio", como si "no se tratara de su pueblo", compartió Putin.Entre los 18.000 equipos destruidos hay tanques Leopard alemanes, AMX franceses, al menos dos Challenger 2 británicos y Bradley BMP estadounidenses. Solamente mencionando a vehículos blindados, ya han sido destruidos 543 tanques. Se suponía que iban a ser la principal fuerza de ataque de los militares ucranianos, pero, como señaló el presidente ruso, ahora están "ardiendo a lo bonzo".En este contexto, Estados Unidos declaró que la ofensiva duraría "muchos meses más" y comenzó a suministrar munición de racimo a las tropas ucranianas. El envío de este tipo de munición no ha cambiado nada en el campo de batalla para las tropas ucranianas, aclaró Vladímir Putin.

