Fracasó la mediación de EEUU para abrir un cruce fronterizo entre Egipto y Gaza

Fracasó la mediación de EEUU para abrir un cruce fronterizo entre Egipto y Gaza

El esfuerzo diplomático para permitir el paso de ciudadanos y el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza no ha logrado resultados hasta el momento, mientras... 17.10.2023

"Un esfuerzo liderado por Estados Unidos para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza fracasó (...), mientras el presidente Joe Biden sopesaba una posible visita a Israel para mostrar solidaridad y tratar de influir en la conducción de su guerra contra Hamás", afirmó el Financial Times este lunes 16 de octubre.La nota señala que Estados Unidos y las potencias regionales están presionando a Israel para que permita la entrada de ayuda a Gaza y Egipto, además de abrir el cruce de Rafah a los titulares de pasaportes de otros países.También buscan contener las hostilidades, en medio de temores de que la escalada bélica entre Israel y Hamás desencadene un conflicto regional más amplio.Si bien el paso fronterizo de Rafah es la única puerta para salir de Gaza que no está controlada por Israel, las autoridades egipcias coordinan con Tel Aviv la apertura de su frontera, que en circustancias normales se habilita durante temporadas o por eventos puntuales."La ONU también busca aliviar lo que dice es una creciente crisis humanitaria en Gaza", señala la nota.Pese a la mediación del Gobierno estadounidense, la frontera entre Gaza y Egipto permaneció bloqueada mientras el territorio palestino sufría su quinto día consecutivo sin electricidad, agua y combustible, luego de que Israel cortara el suministro.La nota observa que Tel Aviv y El Cairo no se ponen de acuerdo en los términos para la apertura del cruce, mientras miles de personas esperan en la frontera para continuar su periplo y evitar morir bajo los bombardeos del Ejército de Israel.Según reportes periodísticos, Egipto está dispuesto a aceptar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, pero sólo quiere permitir que arriben a su territorio personas con doble ciudadanía, con miras a asentamientos permanentes de refugiados palestinos.En tanto, Israel ha accedido a la salida de ciudadanos palestinos a través del cruce, siempre y cuando no ingrese ayuda humanitaria a Gaza, que ha prometido en los últimos días "destruir" en respuesta al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

