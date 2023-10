https://sputniknews.lat/20231018/iran-no-va-de-farol-podria-ampliarse-el-conflicto-palestino-israeli-1144876188.html

"Irán no va de farol": ¿podría ampliarse el conflicto palestino-israelí?

"Irán no va de farol": ¿podría ampliarse el conflicto palestino-israelí?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vino a la región para entrevistarse con dirigentes israelíes y de otros países de la zona con el fin de evitar una escalada y una crisis mayor. Durante su viaje, el mandatario se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu y recibirá información actualizada sobre la estrategia de Israel contra Hamás en Gaza, incluido el ritmo de sus operaciones militares. El 17 de octubre, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Estados Unidos no tiene previsto estacionar tropas en Israel, a pesar del despliegue provisional de 2.000 soldados estadounidenses en Oriente Próximo.En toda la región sigue existiendo la expectativa general de que Israel sigue planeando lanzar una invasión de Gaza a gran escala. Sin embargo, el exembajador del Reino Unido en Siria, veterano diplomático y experto en Oriente Próximo, Peter Ford, advirtió a Sputnik que esto distaba mucho de ser inevitable. "Todos los expertos afirman que Israel invadirá. Yo digo que está lejos de ser seguro", indicó Ford.En sus palabras, el papel de Teherán en la resolución de la crisis o en su escalada en respuesta a las acciones israelíes sigue siendo crucial. Subrayó que el Ejército israelí no tuvo mucho tiempo para prepararse y "está mal equipado para hacer frente a los combates callejeros en Gaza". Agregó que los israelíes parecen tener menos tropas entrenadas y aguerridas que Hamás. Israel es un país pequeño que solo puede librar guerras cortas e intensas, añadió Ford, y mantener a 300.000 reservistas alejados de sus puestos de trabajo y de toda la economía en pie de guerra durante periodos prolongados no es sostenible. "Irán suele intervenir astutamente de forma indirecta a través de apoderados"Hamás se había preparado bien para un conflicto urbano amargo, largo y sostenido, que infligiría muchas bajas a las fuerzas israelíes, señaló a Sputnik el director del Instituto Independiente Centro para la Paz y la Libertad, Ivan Eland."La invasión terrestre puede toparse con un atolladero de guerra urbana, incluso en túneles. Creo que tal vez este sea el plan de Irán/Hamás. Además, Hezbolá podría atacar desde el norte en cuanto Israel se comprometa en Gaza", afirmó Eland.En sus palabras, es más probable que Irán inste a Hezbolá a intensificar las hostilidades en la frontera norte de Israel en lugar de intervenir él mismo directamente. En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. Benjamín Netanyahu en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, declaró que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.

