"Está en juego la inserción global": el posible impacto geopolítico de las elecciones en Argentina

En los comicios presidenciales no solo se pone en juego la orientación económica que adoptará el Gobierno entrante, sino también el posicionamiento nacional... 19.10.2023, Sputnik Mundo

El 22 de octubre los argentinos irán a las urnas para elegir a su próximo presidente, en medio de un escenario por demás abierto. La incertidumbre que alimenta el favoritismo de Javier Milei trasciende las fronteras y despierta una pregunta entre analistas y diplomáticos: ¿cómo impactaría un potencial cambio de Gobierno en la integración regional y global?Durante el mandato de Alberto Fernández, Buenos Aires ha estrechado vínculos con diversas potencias. Desde la invitación formal a integrar el bloque de los BRICS hasta la ampliación del swap —intercambio de monedas— con China, o la recuperación del cordial vínculo con Brasil tras el regreso al poder de Lula da Silva, el respaldo al multilateralismo ha constituido el punto de partida de la diplomacia.Tras el duro revés que recibió el oficialismo en las elecciones primarias, en las que se impuso sorpresivamente Milei —quien pregona un alineamiento irrestricto con Estados Unidos y la ruptura de relaciones con China—, el rumbo que las relaciones internacionales adoptarán desde diciembre de 2023 se transformaron en una incógnita."Las elecciones van a impactar no solo en lo regional, sino también en todos los aspectos de la política exterior en cuanto al capítulo de la relaciones multilaterales, dado el fuerte presidencialismo que tenemos, donde es el mandatario quien piensa y lleva adelante la política exterior", dice a Sputnik la analista internacional Melina Torús.La investigadora advierte que "el impacto de un cambio de gobierno puede incidir directamente en la imagen del país hacia las potencias, que afectará directamente la posición de Argentina en el escenario mundial. Un alejamiento de los Estados en materia de cooperación puede reflejarse en capítulos concretos como la ayuda financiera".De los BRICS al Sur GlobalEn el tablero de variables a disputar resalta por peso propio la flamante incorporación de Argentina a los BRICS, la alianza originalmente conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tras años de gestión.El bloque, que recibe más del 30% de las exportaciones del país austral, con su ampliación abre las puertas a un vital respaldo tanto diplomático como financiero.Ante la posibilidad de formar parte del foro desde 2024, dos de los tres candidatos en carrera anticiparon que rechazarían la invitación: solo el ministro de Economía, Sergio Massa, revalidó su intención de avanzar en el vínculo. Tanto Patricia Bullrich como Milei se rehúsan a ingresar al bloque de los BRICS. El libertario, incluso, llegó al punto de tildar de "comunistas" a las potencias que lo integran.De acuerdo con la experta, "no es excluyente pertenecer a los BRICS y tener una política exterior autónoma o pragmática. Nadie cree que suponga relegar los intereses argentinos a los de otra potencia: simplemente constituye otra oportunidad para exportar y motorizar el desarrollo".En el caso de la candidata de Juntos por el Cambio, el posicionamiento reviste un matiz diferente. "No veo que Bullrich se oriente a un distanciamiento profundo respecto a China. Incluso el Gobierno de Macri, pese a sus diferencias con Pekín, terminó profundizando la relación y firmando acuerdos para inversiones estratégicas y para ampliar el swap", considera, en diálogo con Sputnik, el politólogo Alejandro Frenkel.En cuanto a Massa, el investigador considera que el ministro de Economía "busca afianzar la integración con China y todo el bloque [BRICS], y eso quedó de manifiesto en su gestión. Muestra una continuidad con una meta de profundización, pero manteniendo el pragmatismo".Pese a la alerta que enciende la idea de romper con un bloque a dos meses de haber conseguido la invitación formal a integrarlo, la concreción de dicho distanciamiento no luce tan fácil en el horizonte.De acuerdo con la académica, "los BRICS están demostrando ser una buena plataforma estratégica. No solo por la ayuda financiera, sino también en cuanto al respaldo en la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas frente al Reino Unido, por ejemplo. Además, habilita la cooperación entre los países del sur global, motorizada por las principales potencias".Por su parte, también en una conversación con Sputnik, el analista Jorge Elías destaca que "un régimen cerrado no sirve en este mundo, y eso aplica por excelencia a este bloque. Si bien siempre hay margen para no formar parte de un bloque, el costo puede ser alto, porque hoy la mayoría del mundo apuesta a la integración".El Mercosur, en el centro del debateEn el plano regional, los tres candidatos coinciden en la necesidad de reformar el Mercado Común del Sur (Mercosur). La diferencia central radica en la forma de llevarla cabo, cuyo impacto puede ser determinante. "El plano continental es central porque son nuestros vecinos inmediatos con quienes primero vamos a negociar" explica Torús.Quien más gestos tendientes a la cooperación multilateral ha exhibido es el contendiente oficialista. Según Elías, "Massa habla de una revitalización del Mercosur, concibiéndolo como instancia clave para la integración global. Esto plantea la pauta de que el primer escenario es el regional y luego viene el mundial".A tono con las ideas aperturistas ligadas a la celebración de acuerdos con la Unión Europea, la plataforma electoral de Bullrich supone "atender la necesidad de afianzar la alianza, pero flexibilizándola para volverla menos proteccionista, lo cual también tendría un impacto fuerte en la economía nacional", dice Frenkel.La posición de Milei es la más radical respecto al bloque regional. Si bien su discurso reflejó un movimiento pendular respecto a la relación con los países de la región, lo cierto es que la integración dista de ser una prioridad en la mente del líder de La Libertad Avanza."Milei es el más disruptivo. Habló pestes del Mercosur, pero luego modera su discurso. Además, ha criticado mucho al Gobierno de Lula da Silva, que recientemente ha iniciado su mandato en Brasil. Hay más dudas que certezas al respecto", resalta Elías.Pese al insoslayable protagonismo de Argentina a nivel sudamericano, de acuerdo con Elías las consecuencias de un virtual enfriamiento de los vínculos multilaterales podrían resonar más crudamente en Buenos Aires que en el resto de países del bloque."Argentina necesita más al Mercosur que lo que este necesita a Argentina. En medio de los problemas económicos, mantener los socios comerciales es algo crucial. Cortar las relaciones con el Mercosur sería darse un disparo en el pie: ningún país sale solo", afirma el experto.El elefante en la salaEl posicionamiento geopolítico que despliegue el próximo mandatario estará irremediablemente condicionado por un actor central de la historia argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el país austral mantiene un acuerdo para el refinanciamiento de la deuda contraída durante la administración de Macri en 2018.En ese marco se inscribe el diálogo obligado con las autoridades de Estados Unidos, dado el poder de veto que la Casa Blanca mantiene en el organismo."Cualquiera gane, el vínculo con Washington va a seguir existiendo no solo por la dependencia hacia el FMI, sino por el peso sistémico de la Casa Blanca, por más que no sea ya la potencia hegemónica que supo ser. Está claro esta está condicionada por la deuda", resalta Torús.De los tres contendientes en carrera, el que más concretamente exhibió su visión estratégica al respecto es Milei, quien prometió un alineamiento irrestricto con el país norteamericano. Sin embargo, pese a las intenciones del libertario, la factibilidad de un diálogo fluido no está garantizada.Para Frenkel, "Milei podría tener un vínculo tenso con el gobierno de Biden, por la discrepancia en las miradas: para el estadounidense el libertario es una suerte 'Trump sudamericano'. El hecho de que defienda una posición negacionista respecto al cambio climático puede sembrar discrepancias con la actual administración de la Casa Blanca".A diferencia del caso del economista outsider, los analistas consideran que con la candidata de Juntos por el Cambio el grado de alineamiento sería menor. "Bullrich desarrollaría una política bastante similar, pero intentando no afectar la relación con China. Su inclinación podría reflejarse en materia de seguridad, que es prioridad de la Casa Blanca a nivel regional", explica Torús."Bullrich declaró que solicitaría otro préstamo para el Fondo Internacional, lo cual deja en evidencia que se afianzaría en cierto punto la relación con Washington", dice la analista.Por su parte, Sergio Massa no pareciera defender una posición opuesta a la de la Casa Blanca. Sin embargo, iniciativas como el pago en yuanes al propio FMI reflejan que el acercamiento no sería incondicional.¿Quién gana y quién pierde?Si, como auguran las encuestas, se impusiera La Libertad Avanza, el impacto del nuevo posicionamiento repercutirá tanto en el tablero global como en el ámbito local.Según la especialista, "la opción más inteligente, tanto a nivel regional como internacional, parece ser no depender de un solo Estado, sino buscar la mayor cantidad de socios en sintonía con nuestro interés nacional. No es casualidad que nos hayan invitado a participar de los BRICS"."Creo que está en juego la inserción global de Argentina, porque podría perder la posibilidad de incrementar el margen de maniobra a nivel internacional o de concretar la adquisición de nuevas fuentes de financiamiento", concluye Torús.

