https://sputniknews.lat/20231020/bukele-confirma-que-se-inscribira-como-candidato-para-las-presidenciales-de-el-salvador-1144954934.html

Bukele confirma que se inscribirá como candidato para las presidenciales de El Salvador

Bukele confirma que se inscribirá como candidato para las presidenciales de El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que se inscribirá en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir como... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T05:30+0000

2023-10-20T05:30+0000

2023-10-20T05:30+0000

américa latina

el salvador

nayib bukele

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/11/1139571662_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a9241cb9a863e222ed23d5a77b9ac71.jpg

Nayib Bukele explicó que su inscripción no la hará este 20 de octubre, cuando está anunciado el registro ante el TSE de los 60 aspirantes a diputados del partido Nuevas Ideas. Sin embargo, no precisó la fecha de cuándo acudirá al Tribunal. La aspiración del mandatario de competir por la reelección inmediata es rechazada por la oposición, que explica es inconstitucional, aunque la actual Sala de lo Constitucional la habilitó en una sentencia el 3 de septiembre de 2021. Durante el discurso en la inauguración de la represa, Bukele informó que, con la inyección de energía limpia por esta al sistema eléctrico nacional, ya no se aplicará un aumento de la tarifa del 9%, anunciado este mes, sino que también se logrará reducirla en 5%, en beneficio directo de la población. El mandatario resaltó que eso ocurre cuando los precios de la energía crecen constantemente en el mundo e incluso llega al 200% de incremento en los países de Europa más afectados por los altos costos del petróleo. Informó que el costo final de la obra fue de 800 millones de dólares, muy superior a los 200 millones proyectados cuando se inició en 2008, incremento que atribuyó a la corrupción durante los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda). Inicialmente la represa llevaba el nombre de El Chaparral, pero fue rebautizada por el gobierno como Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, fecha de alude a la victoria electoral de Bukele en 2019.

https://sputniknews.lat/20230919/nayib-bukele-ofrece-un-discurso-en-la-asamblea-general-de-la-onu-1143891110.html

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

el salvador, nayib bukele, política