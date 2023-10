https://sputniknews.lat/20231020/diputados-de-mexico-aprueban-ley-de-ingresos-fiscales-2024-por-490000-millones-1144978354.html

Diputados de México aprueban Ley de Ingresos fiscales 2024 por $490.000 millones

Diputados de México aprueban Ley de Ingresos fiscales 2024 por $490.000 millones

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la media sanción para la Ley de Ingresos federales para 2024 por... 20.10.2023

Luego de una discusión de más de 15 horas, los diputados cerraron el debate y la votación a las 03:30 de la madrugada del 20 de octubre (09:30 GMT), con la aprobación de los artículos reservados en los términos del dictamen, con modificaciones y adiciones aceptadas por el pleno, y pasó al Senado para su discusión y completar la aprobación definitiva. "Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales", indica el anuncio oficial. De unas 700 reservas presentadas en su mayoría por la oposición, solo tres modificaciones fueron introducidas por la bancada oficialista, que cuenta con la mayoría simple (la mitad más un voto), que le permiten aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto de gastos de 2023. Esa legislación, que define las fuentes de recursos públicos para el siguiente año, puede ser aprobada la próxima semana en la Cámara Alta, por la mayoría de senadores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El pleno de diputados solo aceptó cambios a los artículos 21, 22 de la Ley de Ingresos, y un agregado transitorio al 26. De esta forma, el aumento al impuesto sobre la renta será del 0,50% y no del 1,48% como se proponía en el dictamen. El periodo para esa tasa se extiende al lapso del mes de agosto de 2020 a julio de 2023, y no de noviembre de 2022 a julio de 2023, como lo establecía el proyecto original. La bancada opositora esgrimió que al ampliar el periodo de ese gravamen se inflige un golpe a la economía de miles de ahorradores. Otra reserva aprobada consiste en reducir de 40 a 30% el pago de derechos fiscales por la utilidad compartida en la extracción de hidrocarburos (gas y petróleo). El objetivo de esa disposición es disminuir la carga impositiva a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) que le permita enfrentar su fragilidad financiera por un endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares, y busca aumentar la capacidad de producción energética de combustibles fósiles. También se aprobó adicionar un artículo 26 transitorio para establecer que las operaciones de transferencia de bienes, derechos y obligaciones que realicen las estatales PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, le permitan reorganizar sus firmas subsidiarias y empresas filiales. El objetivo es "la consolidación de la rectoría estatal en el sector energético", y revertir las decisiones tomadas antes de 2018 —cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador—, que abrieron el sector a la inversión privada y extranjera en la industria petrolera y de generación de energía. El dictamen contempla que para alcanzar ingresos por más de 490.000 millones de dólares, 55% provendrá del pago de impuestos, correspondiente a 4.942 billones de pesos, mientras casi 20% tendrá su origen en la emisión de deuda pública, y el resto provendrá de la renta petrolera. Para el último año del mandato de López Obrador, la Cámara de Diputados de México aprobó así un incremento de 18% a los ingresos federales con respecto a 2023, que fueron casi 415.000 millones de dólares.

