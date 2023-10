https://sputniknews.lat/20231020/el-kremlin-constata-la-ineficiencia-de-los-intentos-de-eeuu-de-contener-a-rusia-1144969019.html

El Kremlin constata la ineficiencia de los intentos de EEUU de contener a Rusia

El Kremlin constata la ineficiencia de los intentos de EEUU de contener a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Los intentos de Washington y en particular del presidente estadounidense, Joe Biden, para presionar y contener a Rusia fueron ineficaces en... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T12:03+0000

2023-10-20T12:03+0000

2023-10-20T12:03+0000

internacional

rusia

dmitri peskov

eeuu

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0c/17/1119648649_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_6a229cacc91d212f28d7edcba4600572.jpg

Respecto al intento de Biden de "establecer paralelismos" entre el movimiento palestino Hamás y el presidente ruso, Vladímir Putin, el vocero subrayó que Moscú no acepta "ese tono hacia la Federación de Rusia" y hacia su líder.Entretanto, el vocero aseguró que no hay ninguna campaña de persecución a los ciudadanos estadounidenses en Rusia, aseguró.Peskov precisó que solo podría tratarse de "ciudadanos estadounidenses que violan la ley y a los que se les aplican medidas legales".Las palabras de Peskov fueron en respuesta a la declaración del Departamento de Estado de EEUU, que sostiene que el arresto de la periodista Alsú Kurmásheva forma parte de la campaña rusa para perseguir a los ciudadanos del país norteamericano.Kurmásheva, reportera de la emisora Radio Free Europe/Radio Liberty (catalogada como agente extranjero en Rusia) ha sido detenida esta semana en la ciudad rusa de Kazán.Según la investigación, Kurmásheva tuvo que presentarse voluntariamente para ser reconocida como agente extranjera, ya que recopilaba información sobre las actividades del Estado ruso en el campo técnico y militar.Además, el portavoz del Kremlin comentó que Rusia y Estados Unidos no mantienen ningún contacto sobre el conflicto en Oriente Medio en los formatos bilaterales.

https://sputniknews.lat/20231019/las-acciones-suben-la-industria-de-defensa-de-eeuu-insta-a-no-contener-a-israel-1144923158.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, dmitri peskov, eeuu, 📰 conflicto palestino-israelí