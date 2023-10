https://sputniknews.lat/20231021/la-casa-blanca-vuelve-a-corregir-a-biden-sobre-la-situacion-en-gaza-1144991985.html

La Casa Blanca vuelve a corregir a Biden sobre la situación en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que desea que Israel retrase su invasión terrestre en la Franja de Gaza hasta que más rehenes tomados por el... 21.10.2023, Sputnik Mundo

"Sí", dijo Biden a periodistas al ser cuestionado sobre si las tropas de Tel Aviv deberían aplazar su incursión por tierra en el enclave palestino, donde ya han muerto más de 4.000 personas y más de 13.000 han resultado heridos. Sin embargo, minutos después, la propia Casa Blanca corrigió al mandatario estadounidense, argumentando que no había escuchado bien el cuestionamiento del reportero. Según han dicho las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en cualquier momento podría haber luz verde para que comience una operación terrestres a gran escala en Gaza, que lleva casi dos semanas de ser bombardeada por las fuerzas del país hebreo.Los descuidos de BidenNo es la primera vez en los últimos días de tensiones en el Oriente Medio que Biden es corregido por su equipo de prensa. El pasado 12 de octubre, el mandatario afirmó que estaba al tanto de niños que supuestamente fueron decapitados por presuntos miembros del grupo palestino Hamás. Sin embargo, un portavoz dijo horas después que en realidad Biden no tenía prueba alguna de su aseveración y que solo se refería a los informes que vio en medios israelíes.Incluso la periodista de CNN, Sara Sidner, aceptó momentos después que difundió información imprecisa al informar en televisión la presunta masacre de niños, de la cual hasta ahora no hay pruebas. "La oficina del primer ministro israelí dijo que había confirmado que Hamás decapitó a bebés y niños mientras estábamos en directo. El gobierno israelí dice hoy que no puede confirmar que los bebés fueron decapitados. Necesitaba tener más cuidado con mis palabras y lo siento", escribió en redes la comunicadora. Desde el pasado 7 de octubre —cuando Hamás realizó ataques sorpresa en suelo israelí, dejando cientos de muertos—, Washington ha mostrado un apoyo total a Tel Aviv, enviándole armamento, municiones y replicando su narrativa.

