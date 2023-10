https://sputniknews.lat/20231021/libano-pide-a-israel-que-declare-un-alto-el-fuego-de-48-horas-en-gaza-1144988741.html

Líbano pide a Israel que declare un alto el fuego de 48 horas en Gaza

Líbano pide a Israel que declare un alto el fuego de 48 horas en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdalá Bou Habib, informó que su país ha pedido a Israel que declare un cese al fuego de 48 horas, para saber quién... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T01:39+0000

2023-10-21T01:39+0000

2023-10-21T01:48+0000

líbano

israel

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

hizbulá

defensa

franja de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/14/1144990574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b41d231a07072072af1b3683810a57c4.jpg

El canciller agregó que el Líbano está muy preocupado de que las tensiones puedan esparcirse por toda la región del Oriente Medio y aseguró que eso es algo que realmente no desean. "Llamemos a un alto el fuego y veamos qué pasa. En lugar de amenazar", afirmó el funcionario libanés. "Entonces sabremos exactamente quién está iniciando qué", añadió. Tensiones con Hizbulá En medio del la escalada del conflicto palestino-israelí, las tensiones entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el grupo radical Hizbulá se han incrementado no solo en Gaza, sino también en la frontera entre Líbano y la nación hebrea. Al respecto, el portavoz de las FDI, el teniente coronel Peter Lerner, declaró a CNN que el Beirut es responsable de cualquier cosa que suceda desde su territorio y deberá rendir cuentas por ello. "Es un Estado soberano. Tiene control sobre sus fronteras. Tienen la responsabilidad de asegurarse de que terroristas como Hizbulá, un ejército terrorista, no lancen ataques contra Israel". Para Bou Habib, las declaraciones de Lerner solo empeoran la situación, por lo que insistió en pedir un alto al fuego. Adicionalmente, el canciller libanés fue cuestionado sobre el control que Beirut puede ejercer sobre el movimiento islamista radical Hizbulá, a lo que respondió que "aquí la gente está interrelacionada, política e incluso sanguíneamente". Un día después del ataque sorpresa de Hamás en contra de Israel, la organización liderada por Hasan Nasrala lanzó granadas de mortero contra sitios militares israelíes en la frontera con el Líbano, en la disputada región del Monte Dov. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no reportaron heridos y dijeron que respondieron con fuego de artillería hacia el área de los lanzamientos y un ataque con drones contra la "infraestructura de Hizbulá" en el área.El subjefe de Hizbulá, Naim Qassem, advirtió recientemente que la organización chií está preparada para combatir contra Israel, algo que ya ha hecho anteriormente.En tanto, el 19 de octubre, el Ejército israelí informó que comenzaron a atacar las instalaciones de Hizbulá en el Líbano, en respuesta a un ataque de la agrupación proislamista. El Gobierno de Alemania lanzó hace unos días una advertencia a Irán y a Hizbulá en caso de que el país o el movimiento islamista decidan intervenir en el conflicto que actualmente se vive en el Oriente Medio.En algunos medios occidentales se ha difundido, sin pruebas, que Irán posiblemente esté involucrado en las agresiones de Hamás en contra de Tel Aviv. Sin embargo, Teherán ha negado rotundamente cualquier vínculo con tales acusaciones. Incluso el presidente estadounidense Joe Biden comentó que "no hay evidencia" al respecto.

https://sputniknews.lat/20231008/el-ejercito-del-libano-informa-de-civiles-heridos-por-disparos-desde-israel-1144527891.html

https://sputniknews.lat/20231020/la-cupula-de-hierro-de-israel-podria-verse-rebasada-en-caso-de-un-ataque-de-hizbula-1144953588.html

líbano

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

líbano, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, hizbulá, franja de gaza