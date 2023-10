https://sputniknews.lat/20231022/que-pasa-chicos-zelenski-llega-a-extremos-desesperados-por-la-falta-de-atencion-de-occidente-1145021351.html

"¿Qué pasa, chicos?": Zelenski "llega a extremos desesperados" por la falta de atención de Occidente

"¿Qué pasa, chicos?": Zelenski "llega a extremos desesperados" por la falta de atención de Occidente

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ofendió por el hecho de que políticos y la prensa occidentales le hayan prestado menos atención últimamente... 22.10.2023

"Zelenski se pregunta perplejo por qué su teléfono ya no suena como antes. El narcisista debe de estar increíblemente ofendido porque antes era el líder de uno de los conflictos más populares del mundo y ahora no puede salir en la portada de Vogue ni en los Oscar. '¿Qué pasa, chicos? Soy el tipo popular de la camiseta verde, ¿qué demonios?'", se burló Morris.En su opinión, la popularidad del mandatario ucraniano en Occidente se disolvió en una semana. La periodista recordó en este contexto que la semana pasada el discurso de Zelenski ante el Parlamento Europeo fue cancelado. Sin embargo, logró hacer una declaración en Europa, afirmando que "hay riesgo de que la atención internacional se desvíe de Ucrania, y eso tendrá consecuencias". Esto, según Morris, solo demuestra que Zelenski está preocupado por la falta de atención.En particular, prosiguió, Zelenski culpó a Moscú del ataque a Israel, tratando así de "volver las cámaras hacia su conflicto" y decir "somos los primeros en luchar contra Rusia". No obstante, el embajador de Israel en Moscú, Alexander Ben Zvi, rechazó las acusaciones como un "completo disparate".En cuanto a la proposición del presidente ucraniano de bombardear a Siria e Irán a finales de septiembre a cambio de armas de largo alcance, Morris puntualizó que Kiev afirmaba entonces poseer "inteligencia superior" para hacerlo. Mientras tanto, las autoridades ucranianas no detallaron cómo podrían realizar dichos ataques contra los países de Oriente Medio, siendo, en palabras de Morris, "pandilleros" de Occidente que están dispuestos a atacar terceros países a cambio de beneficios.Abordando el tema de la contraofensiva ucraniana, la reportera consideró que está prácticamente "muerta", refiriéndose a la afirmación del representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia. "Desde hace varios días, las tropas rusas participan en operaciones de combate activas prácticamente a lo largo de toda la línea del frente. Por lo tanto, la llamada contraofensiva ucraniana ya puede considerarse terminada", indicó el alto diplomático a mediados de octubre.Así, ahora que Zelenski "tiene sus días contados", necesita recuperar "su estatus de celebridad", resumió Morris.A mediados de octubre, el mandatario ucraniano admitió que el interés por el conflicto en torno a Ucrania podría deteriorarse a medida que la comunidad internacional voltea cada vez más la mirada hacia Oriente Medio, donde la escalada entre Israel y Palestina sigue en aumento. El 20 de octubre, el portal Axios informó, citando unas fuentes, que EEUU planea enviar al Estado judío decenas de miles de proyectiles de artillería reservados antes para las FFAA ucranianas.

